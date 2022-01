Omikron-Welle : Ist England jetzt über den Berg?

In der Omikron-Krise in Großbritannien deutet sich ein Wendepunkt an. Die Wirtschaft atmet auf und darf auf schnelle Genesung hoffen.

Corona-Opfer: Diese roten Herzen in London sollen an die mehr als 150 000 Toten erinnern, die mit oder an der Krankheit gestorben sind. Bild: Reuters

Während sich die Omikron-Virusvariante in Deutschland immer stärker ausbreitet und die Wirtschaft verunsichert, entwickelt sich die Lage in Großbritannien genau gegensätzlich. Nach dem extremen Anstieg der Infektionszahlen seit Dezember dreht die Kurve dort seit zehn Tagen nach unten. Es steigt der Optimismus, dass der Höhepunkt der Welle schnell überwunden ist. Wurden nach Neujahr an einem Tag fast 220.000 Positivtests gemeldet, so ist diese Zahl bis Mitte dieser Woche um die Hälfte auf unter 110.000 gefallen.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London.

Noch wichtiger: Die mit Omikron Infizierten haben in den allermeisten Fällen nur leichte Krankheitsverläufe und sind zu etwa 40 Prozent völlig ohne Symptome. Deutlich weniger Menschen als bei früheren Wellen landen im Krankenhaus. Seit drei Tagen sinken die Hospitalisierungen. Matthew Taylor, Chef des Verbands der NHS-Leiter, sagte, „falls sich nicht unerwartet etwas ändert, sind wir nahe am nationalen Höhepunkt“. Er sprach von einem „sehr wichtigen Moment“.

Damit könnte die Wette der Johnson-Regierung aufgehen, die Ende Dezember und Anfang Januar eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen in England abgelehnt hat. Sie führte keine neuen Restriktionen für die Gastronomie ein, anders als die Regionalregierungen in Schottland und Wales. Premier Boris Johnson steht in diesen Tagen wegen der „Partygate“-Affäre um eine Gartenfeier in der Downing Street während des Lockdowns im Mai 2020 ex­trem unter Druck und kämpft ums politische Überleben. Einzelne Tory-Abgeordnete haben ihn zum Rücktritt aufgefordert. Auffällig war, dass Finanzminister Rishi Sunak sich nur sehr zögerlich an seine Seite stellte. Er gilt als aussichtsreicher Nachfolgekandidat, sollte der Premier stürzen. Doch zumindest an der für Johnson ebenfalls brisanten Corona-Front beginnt sich die Lage merklich zu entspannen.

Von Pandemie zur Endemie

Viele Gesundheitsfachleute sind optimistisch. Der Medizinprofessor David Heymann, ein früherer Chef der Gesundheitsbehörde Public Health England, ging sogar so weit, dass Großbritannien das erste Land der nördlichen Halbkugel der Erde sein könnte, das die Corona-Pandemie durch einen besonders hohen Grad an Immunisierung überwindet. 95 Prozent der Bevölkerung besitzen Antikörper gegen Corona durch Impfungen oder Infektionen oder beides. Aus der Pandemie werde auf der Insel eine Endemie – mit einem Virus, der beherrschbar sei und „nicht mehr eine ernsthafte Erkrankung verursacht“. Vor diesem Hintergrund hat sich die Debatte in Großbritannien über die Corona-Situation gedreht.

Minister deuten in Hintergrundgesprächen an, dass schon Ende Januar Corona-Maßnahmen wieder gelockert werden könnten. Während in Deutschland Restriktionen verschärft wurden und immer mehr Bundesländer eine strikte „2-G-plus“-Vorschrift für die Gastronomie verhängen, also nur noch für Geimpfte oder Genesenen mit zusätzlichem Test Zugang erlauben, gibt es in England keinerlei derartigen Restriktionen. In Gesprächen zeigen sich Vertreter der Gastronomie erstaunt über die rigiden deutschen Maßnahmen, die auf der Insel auf schärfsten Widerstand stoßen würden. Mitte Dezember hatte Johnson als „Plan B“ nur eine Maskenpflicht für öffentliche Verkehrsmittel und Einzelhandelsgeschäfte beschlossen; zudem wurde auch eine Impfnachweispflicht für Großveranstaltungen mit mehr als 500 Gästen eingeführt. Zum 26. Januar, wenn der „Plan B“ evaluiert wird, könnten einige Maßnahmen wieder gelockert werden.

Großbritannien, das in den früheren Corona-Wellen überdurchschnittlich viele Infektionen und Todesfälle hinzunehmen hatte, läge dann in einer Liga mit Dänemark, das ebenfalls nach einer starken Omikron-Welle schon wieder einzelne Lockerungen beschlossen hat. Spanien erwägt, Omikron künftig nur noch „wie eine Grippe“ zu behandeln. Ministerpräsident Pedro Sánchez will nicht mehr jeden asymptomatischen Fall einzeln erfassen.

Volkswirte bleiben optimistisch

Für die britische Wirtschaft käme eine Lockerung sehr gelegen, denn viele Unternehmen klagen über die Folgen der Res­triktionen und Vorschriften, obwohl diese in England deutlich lockerer sind als in Deutschland. Der Rat der Londoner Regierung, im eigenen Haus zu arbeiten und Büros zu meiden, belastet in den Innenstädten Geschäfte und Gastronomie, deren Umsatz zurückgeht. Der sogenannte Pret-Index – die Zahl der verkauften Sandwiches der großen Kette Pret-a-Manger, die Bloomberg auswertet – zeigt, dass in der City of London und im Bankendistrikt Canary Wharf die Zahl der Passanten und Büromitarbeiter wieder auf weniger als ein Drittel des Vorkrisenniveaus gesunken ist. Pret-Chef Pano Christou warnte, dass viele Gastro-Betriebe unter großem Druck stünden. „Die Reserven der Unternehmen sind erschöpft wegen der Pandemie, sodass die Leute in einer schlechteren Position sind als vor anderthalb Jahren.“

Zudem ist das staatliche Kurzarbeiter-Unterstützungsprogramm von Finanzminister Sunak im Herbst ausgelaufen. Sunak gilt im Kabinett als eine der treibenden Kräfte für eine Lockerung der Corona-Regeln und eine möglichst schnelle Rückkehr zur Normalität. Aus der Wirtschaft, die unter hohen Abwesenheitsquoten wegen Omikron leidet, gab es viel Druck, die Quarantänevorschriften für Infizierte zu ändern. Gut eine Million Menschen müssen derzeit sieben Tage isoliert sein. Am Donnerstag gab die Regierung dann bekannt, die Frist bei einem Negativtest auf fünf Tage zu verkürzen.

Volkswirte zeigen sich optimistisch, dass die Konjunktur in Großbritannien wegen Omikron nur eine leichte Delle erlebt. Andrew Goodwin, leitender Volkswirt bei Oxford Economics, sagte: „Omikron zieht rasch durch die Bevölkerung, diese Welle wird sich als kurzlebig erweisen.“ Die Wirtschaftsaktivität werde sich wahrscheinlich stark erholen, sobald die Fallzahlen sinken. Im Dezember wuchsen die Ausgaben der Konsumenten erstaunlich kräftig. Zusetzen wird ihnen indes die stark gestiegene Inflation, angetrieben durch hohe Energiepreise, sodass in diesem Jahr viele Haushalte sogar einen Reallohnverlust erleiden könnten.