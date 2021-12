Gegen neue Variante impfen : Im Wettlauf gegen Omikron

Aktualisiert am

Eine Werksärztliche Assistentin zieht in einem betrieblichen Impfzentrum eine Dosis des Impfstoffes von Biontech/Pfizer auf. Bild: dpa

Hinter der Omikron-Variante des Coronavirus stehen noch viele Fragezeichen. Klar ist aber, dass sie sich rasant ausbreiten kann. In Südafrika, wo die Mutante zuerst nachgewiesen wurde, dominiert sie bereits das Infektionsgeschehen. In Deutschland sind bisher erst einzelne Fälle bekannt, doch erwarten Virologen wie Christian Drosten auch hierzulande einen steilen Anstieg. „Ich denke, ab Januar werden wir mit Omi­kron in Deutschland ein Problem haben“, sagte Drosten dem Radiosender NDR-Info. Falls Omikron dann die Ansteckungswelle „übernimmt“, könne man sich keine Hoffnung mehr machen, dass die Pandemie bis Ostern vorbei sei.

Also wappnet sich die Politik gegen die Ausbreitung der großen Unbekannten, so gut sie kann. Zumal der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) versprochen hat, das Virus zu besiegen und ihm in der Bekämpfung bestenfalls voranzueilen, statt immer hinterherzulaufen. Vorbereitet zu sein heißt vor allem, einen wirksamen Impfstoff zu haben.