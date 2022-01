Ohne neue Restriktionen : Wie Großbritannien die Omikron-Welle überstehen will

Premierminister Boris Johnson bleibt bei seinem „Plan B“ genannten Kurs, die Wirtschaft in England offen zu halten. Es gebe eine „gute Chance, durch die Omikron-Welle hindurchzukommen ohne die Notwendigkeit weiterer Restriktionen und sicherlich ohne einen Lockdown“, sagte Johnson am Dienstagabend. Das Kabinett stellte sich am Mittwoch hinter seinen Kurs. Finanzminister Rishi Sunak und andere dringen darauf, die wirtschaftliche Erholung nicht durch neue Einschränkungen abzuwürgen.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Aus der englischen Wirtschaft, besonders aus der Gastronomiebranche, gab es Applaus dafür. „Wir begrüßen die Entscheidung des Premierministers sehr“, sagte Kate Nicholls, die Chefin des Verbands der Gastronomie- und Freizeitbranche UK Hospitality. Es sei ein „angemessener, ausgewogener Ansatz“, der sowohl den Gesundheitsschutz als auch die wirtschaftlichen Grundlagen berücksichtige. Auch in der Presse erhält der Premier Unterstützung. Die „Times“ schrieb in ihrem Leitartikel, es gebe gute Gründe für die Hoffnung, dass Johnsons Wette aufgehen werde.

Seit Weihnachten hat die Impfkampagne stark an Schwung verloren

Mitte Dezember hatte Johnson – gegen erheblichen Widerstand von bis zu hundert Abgeordneten seiner eigenen Partei – den „Plan B“ mit Maskenpflicht im Einzelhandel und öffentlichen Verkehrsmitteln sowie Impfnachweisen bei Großveranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern durchgesetzt. Weiter gehende Maßnahmen lehnt er jedoch seitdem ab, obwohl die neue Corona-Welle mit Omi­kron sich seit Weihnachten und Neujahr immer höher auftürmte. In Schottland hat Regierungschefin Nicola Sturgeon vor Silvester schärfere Regeln erlassen.

Am Dienstag wurden 219.000 Positivtests im ganzen Königreich gemeldet, was in Europa nur noch von Frankreich mit mehr als 330.000 Positivtests am Mittwoch übertroffen wurde. Das Statistikamt ONS schätzt, dass 4 Prozent der Bevölkerung derzeit infiziert sind. Gleichwohl kann die Regierung darauf verweisen, dass die Kurve der Krankenhauseinweisungen bislang nicht steil gestiegen ist und die Zahl der Verstorbenen bislang moderat bleibt. In London scheint die steile Ansteckungswelle inzwischen ein Plateau erreicht zu haben. Der bekannte Epidemiologe Neil Ferguson vom Imperial College, der im Dezember noch mit Prognosen von bis zu 5000 Toten pro Tag Aufsehen erregt hatte, zeigte sich nun „vorsichtig optimistisch“, dass die Welle gebrochen sein könnte.

Premierminister Johnson setzt weiterhin auf die Booster-Impfkampagne. Bis Weihnachten lief sie sehr erfolgreich, und die Zahl der dreifach Geimpften ist auf über 34 Millionen Bürger gestiegen – das sind rund 60 Prozent der über 12-Jährigen. Seit den Festtagen hat die Impfkampagne allerdings stark an Schwung verloren. Johnson mahnte zu „größter Vorsicht“. Oppositionsführer Keir Starmer musste sich am Mittwoch nach einem abermaligen Corona-Positivtest zurückziehen.

F+Newsletter – das Beste der Woche auf FAZ.NET Samstags um 9.00 Uhr ANMELDEN

Große Probleme macht dem Gesundheitsdienst NHS, der Wirtschaft und den Schulen der Personalmangel durch hunderttausendfache Covid-Absenzen. Aktuell befinden sich rund eine Million Menschen wegen Positivtests in „Selbstisolation“, sagte die für Pflege zuständige Ministerin Gillian Keegan. In den Krankenhäusern des NHS fallen etwa 110.000 Mitarbeiter nach Corona-Tests aus, ein Zehntel aller Kräfte in den Hospitälern fehlt damit. Die Personalnot ist so groß, dass einige nordenglische NHS-Trusts Notfallpatienten raten, etwa nach einem vermuteten Herzinfarkt, besser ein Taxi für die Fahrt zur Notaufnahme zu rufen, als auf den Krankenwagen zu warten. Viele Pflegeheime wissen ebenfalls kaum noch, wie sie mit dem hohen Krankenstand fertigwerden sollen. Auch Züge fallen aus, weil Personal nach positiven Corona-Tests fehlt. 6000 Lokführer und Schaffner sind in Quarantäne.

Mehr zum Thema 1/

Etwa 40 Prozent der positiv Getesteten haben gar keine Symptome. Nach Medienberichten arbeiten NHS-Chefs an neuen Richtlinien, um die Dauer der Selbstisolation zu verkürzen. Aus der Wirtschaft kommt die dringende Forderung, die Quarantänepflicht von sieben auf fünf Tage zu verkürzen. Die Supermarktkette Iceland meldete, dass 1700 ihrer Mitarbeiter – etwa 6 Prozent der Belegschaft – derzeit in Quarantäne müssten. „Die Regierung muss die Regeln ändern“, sagte Iceland-Chef Richard Walker.

Die Hoffnung, dass die Omikron-Variante deutlich mildere Krankheitsverläufe auslöst und daher eher beherrschbar sein wird, hat unterdessen zu starken Kurssprüngen für die Aktien von Fluggesellschaften geführt. Der Kurs des British-Airways-Mutterkonzerns IAG stieg um mehr als 11 Prozent seit Jahresbeginn, und der Billigfluganbieter Easyjet legte um 9 Prozent zu, davon 3 Prozent Plus am Mittwoch. Auch europäische und amerikanische Fluglinien und Reiseanbieter wie Tui verzeichneten Kursgewinne. Großbritanniens Verkehrsminister Grant Shapps will die Vorschriften für Corona-Tests vor Flügen lockern.