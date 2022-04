Laufende Kosten : Oligarchen-Yachten liegen Italien auf der Tasche

Aktualisiert am

Wohin mit der Luxusyacht? Das 143-Meter-Schiff von Andrey Melnichenko liegt in einer italienischen Werft fest. Bild: Reuters

Die Vermögen russischer Oligarchen festzusetzen ist eine Sache. Sie instand zu halten eine andere. Dass der Erhalt von Luxusyachten und Villen keine billige Angelegenheit ist, wird der italienischen Regierung jetzt immer mehr bewusst. Daher prüft sie, ob die teuersten Besitztümer verkauft oder vermietet werden können.

Christian Schubert Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland.



Am dringlichsten ist die Lage bei der größten Segelyacht der Welt im Besitz von Andrey Melnichenko. Der Unterhalt des 143 Meter langen Schiffs, dessen höchster Mast größer ist als die amerikanische Freiheitsstatue, kostet nach italienischen Medienberichten 20.000 Euro am Tag. Die Yacht hat nach Angaben der italienischen Regierung einen Wert von mehr als 500 Millionen Euro. Doch das nützt ihr wenig, weil sie nun flüssige Mittel für die Wartung braucht. Die Superyacht soll 30 Beschäftigte haben, zudem muss das Gefährt in Höhe eines achtstöckigen Palastes mit seinen Teakholzböden und einem Hubschrauberlandeplatz permanent gepflegt werden.