Olaf Scholz unter Druck : Das Ende eines Sommermärchens

Olaf Scholz hatte einen guten Start als Kanzlerkandidat der SPD – jetzt bringen ihn Wirecard und Warburg-Bank in Bedrängnis. Die Opposition sieht „dringenden Gesprächsbedarf“. Am Mittwoch soll er nun Rede und Antwort stehen.

Olaf Scholz lässt normalerweise keine Gelegenheit ungenutzt verstreichen, um über sein segensreiches politisches Wirken in der Vergangenheit zu räsonieren. Ausführlich, wortreich, detailliert. Er schwärmt dann geradezu über sich selbst und seine Fähigkeit, Dinge vorwegzunehmen, die vor ihm noch keiner gesehen hat. Solche Schilderungen, fast schon Ausbrüche, stehen in einem auffälligen Kontrast zu seinen sonst üblichen Auftritten, in denen er sich kurz angebunden zeigt, nüchtern gibt und so leise redet, dass das Kanzleramt für ihn eigens eine stärkere Mikrofonanlage im Kabinettsaal eingebaut haben soll.

Auch im Finanzausschuss des Bundestages haben die Abgeordneten vor allem einen wortkargen Minister erlebt. Verschärfend kommen offenkundig Gedächtnislücken hinzu. Die Geschichte ist für Olaf Scholz unangenehm, es geht um schräge Geschäfte einer Privatbank namens M. M. Warburg, um dubiose Steuerpraktiken – und eine schnelle und überraschende Entscheidung der Finanzbehörde des Stadtstaates.

Man muss kein Psychologe sein, um auf das Verdrängen von unliebsamen Erinnerungen zu kommen. Zu der Zeit, als die Sache spielt, in den Jahren 2016 und 2017, war der Sozialdemokrat Erster Bürgermeister in der Freien und Hansestadt Hamburg und sein Nachfolger Peter Tschentscher noch Finanzsenator. Heute ist Scholz nicht nur Bundesfinanzminister, sondern seit wenigen Wochen auch Kanzlerkandidat seiner Partei für die Bundestagswahl im nächsten Jahr – nachdem ihn die Genossen im vergangenen Jahr noch brutal auflaufen ließen, indem sie andere an ihre Spitze wählten: Saskia Esken, bis dahin eine Abgeordnete, die gemeinhin den hinteren Reihen des Bundestages zugeordnet wurde, und Norbert Walter-Borjans, der zur Zeit der Wahl im politischen Ruhestand war.

Als Finanzminister in Düsseldorf war er vor allem dadurch aufgefallen, dass er geklaute Datenträger aufkaufte, um reichen Steuerhinterziehern auf die Spur zu kommen. Der düpierte Scholz zog sich kurz zurück, erwog offenbar ernsthaft, ob er alles hinwerfen sollte – und machte weiter. Die später folgende Krönung zum Spitzenkandidaten wurde zu seinem persönlichen Sommermärchen.

Treffen mit Bankier verschwiegen?

Mit dem Übergang zum Herbst haben sich seine Aussichten nun wiederum kräftig verdüstert. Erst eskaliert der Wirecard-Skandal. Anfang dieser Woche haben die Grünen den Weg freigemacht für einen Untersuchungsausschuss, der aufklären soll, wie es zu dem gigantischen Bilanzskandal kommen konnte, warum die Wirtschaftsprüfer und die Finanzaufsicht Bafin so lange nichts bemerkt haben, obwohl es reichlich Hinweise auf Betrügereien bei dem Konzern gegeben hat, der es sogar bis in den exklusiven deutschen Börsenindex schaffte.

Das Finanzministerium hat die Dienst- und Fachaufsicht über die Bafin. Wenn der Untersuchungsausschuss irgendwann im Laufe des Jahres Zeugen lädt und befragt, wird es somit immer auch um Scholz gehen. Selbst wenn ihm keine direkten Versäumnisse nachgewiesen werden sollten, können die bohrenden Nachfragen und die möglichen Erkenntnisse ein schlechtes Licht auf ihn werfen. Sein eigener Anspruch, immer zwei Schleifen weiter als andere zu denken, könnte leiden – keine schöne Perspektive im Wahljahr.

Schön für die Bank – schlecht für den Kanzlerkandidaten

Doch nach Ansicht von Oppositionspolitikern haben die jüngsten Veröffentlichungen rund um die Privatbank M. M. Warburg noch mehr das Zeug dazu, Scholz zu schaden. Das liegt erstens am Vorgang an sich oder zumindest an dem, was zuletzt darüber berichtet worden ist. Und zweitens an der Art und Weise, wie der SPD-Politiker in der Folge damit umgegangen ist, als er im Bundestag danach befragt worden ist. Doch der Reihe nach.