Erst anderthalb Jahre ist es her, gar nicht so viel Zeit eigentlich, aber eine Ewigkeit angesichts von Krieg und Zeitenwende. Am 15. Dezember 2021 hielt der frisch gewählte Bundeskanzler Olaf Scholz seine erste Regierungserklärung im Bundestag, für einen Vertreter der programmwütigen Sozialdemokraten immer eine heiklere Übung als für einen Konservativen, zumal Willy Brandts Ansprache aus dem Jahr 1969 („mehr Demokratie wagen“) stets der Maßstab geblieben ist.

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Dem neuen Kanzler ging es, natürlich, um Respekt. „Mehr Zuwendung, mehr Augenhöhe und weniger Herablassung“ brauche es. Die großen Aufgaben in Deutschland werde man nur lösen, „wenn alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland klarkommen können“.

Während des Wahlkampfs hatte er es in kleineren und größeren Runden noch deutlicher formuliert: Niemals dürfe es in Deutschland zu einer Polarisierung zwischen liberal-kosmopolitischen Eliten und sozial-nationalen Populisten kommen, die in Ländern wie Frankreich oder Polen die Politik vergiftet habe. Es brauche eine Partei, die das Soziale und das Liberale versöhne, die Klimapolitik betreibe und damit zugleich die Industrie stärke, die eine pragmatische Politik vertrete und dadurch die Extreme klein halte. Es brauche eben die SPD.

Die AfD ist so stark wie im Flüchtlingsstreit

Jetzt, achtzehn Monate später, sieht es nicht danach aus, auch wenn das möglicherweise nur eine Momentaufnahme ist. Die AfD, eine Partei, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird, erreicht in den Umfragen ungeahnte Höhen. Im ARD-Deutschlandtrend hat die AfD die SPD jetzt sogar eingeholt, auch bei anderen Instituten notiert sie zwischen 15 und 19 Prozent.

Das sind Werte, die der Rechtsaußen-Partei bislang nur 2018 zufielen, als die CSU mit der damaligen Kanzlerin um die Zurückweisung von Flüchtlingen stritt und der Merkel-muss-weg-Partei damit kräftigen Auftrieb verschaffte: ein Effekt, der nicht nur den vormaligen Heißsporn Markus Söder bekehrte. Vor allem auch Scholz wollte eine solche Polarisierung mit seiner Fortschrittskoalition ein für alle Mal hinter sich lassen.

Jetzt ist sie wieder da, diesmal aus ökonomischen Gründen, die sich abermals mit Ideologie vermischen. Denn in einem sind sich Demoskopen und andere Polit-Analytiker weithin einig: Es ist vor allem die Kombination aus Putins Krieg, gestiegenen Energiepreisen und dadurch verursachter Inflation, die der AfD neuen Auftrieb verschafft – buchstäblich angeheizt durch Robert Habecks Wärmepumpen-Gesetz.

Putin-Sympathien im Osten

Gerade in den östlichen Bundesländern, wo die Grünen beträchtlichen Teilen der Bevölkerung schon lange als Feindbild taugten, fügt sich alles in ein Bild: eine Außenministerin, die sich wie kaum eine andere deutsche Spitzenpolitikerin gegen Autokraten in Moskau oder Peking positioniert, ein Wirtschaftsminister, der die Klimawende vorantreibt, und im Hintergrund immer noch das Klischee der Ex-Bürgerrechtler vom Bündnis 90, die einer angepassten Mehrheitsgesellschaft den moralischen Spiegel vorhielten.

Die AfD hat einer immer grüner gewordenen Linkspartei bei diesen Themen längst den Rang abgelaufen – vor allem in den drei Ländern, die 2024 wählen, ein Jahr vor der Bundestagswahl. In Brandenburg notiert sie in den Umfragen derzeit gleichauf mit CDU und SPD, in Sachsen und Thüringen als stärkste Partei. Das dürfte immerhin die Koalitionsgelüste mancher Unionspolitiker dämpfen, weil die eigene Partei dann nicht den Ministerpräsidenten stellen könnte – auch wenn das nur ein schwacher Trost ist.