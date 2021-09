Trotz Wirecard und leisen Tönen : Warum Olaf Scholz plötzlich der Favorit ist

Es ist die Überraschung des Abends – wie sehr Olaf Scholz angefasst wirkt und wie angriffslustig Armin Laschet sein kann. Der Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat dürfte eigentlich mit sich und der Welt zufrieden sein: In den Umfragen liegt er vorn, das gilt für die persönlichen Beliebtheitswerte, aber auch in der Sonntagsfrage; seine Partei hat die Union längst überflügelt. Für den Kanzlerkandidaten von CDU und CSU ist die Lage genau andersherum. Das mit vielen Erwartungen befrachtete Triell, das ARD und ZDF am Sonntag zur besten Tatort-Sendezeit ausstrahlen, entwickelt sich schnell zu einem klassischen Duell, da Annalena Baerbock nicht gewillt zu sein scheint, in letzter Konsequenz um den Einzug in die Schaltzentrale der Macht zu kämpfen.

Der CDU-Politiker attackiert den Sozialdemokraten früh. Er greift zum scharfen Dreizack: Razzia im Bundesfinanzministerium wegen der Versäumnisse in der Zentralstelle für Geldwäschebekämpfung, Verluste für Millionen Sparer wegen der von der Finanzaufsicht nicht erkannten Wirecard-Betrügerei, großzügiges Entgegenkommen der Hamburger Finanzverwaltung für die Warburg-Bank im Cum-Ex-Skandal in seiner Amtszeit in der Hansestadt. Scholz argumentiert, er habe in der Geldwäscheeinheit für viele neue Stellen , einen neuen Chef und eine neue Arbeitsweise gesorgt. Zudem wirft er seinem Konkurrenten vor, absichtlich einen falschen Eindruck zu erwecken. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück führe keine Untersuchungen gegen sein Ministerium, sondern eine Behörde in Köln. Laschet hält indes dagegen: Es habe Durchsuchungen im Finanzministerium gegeben. Der Vizekanzler ist zusehends genervt, „so sehr, dass er ganz rote Ohren bekommt“, wie die Deutsche Presseagentur aufmerksam vermerkt.

Scholz ist normalerweise ein Politiker, der sich und seine Gefühle im Griff hat. Er redet sachlich, kurz, ruhig – so leise, dass man oft nicht versteht, was er sagt. So kursiert in Berlin das Gerücht, man habe extra für ihn die Mikrofonanlage im Kabinettssaal nachgerüstet, was seine Leute als üble Nachrede abtun. Unabhängig davon, was stimmt, meist hilft es auch nicht, wenn man mitbekommt, was er sagt, weil der Minister ohnehin konkrete Aussagen tunlichst vermeidet.

Die Kluft zwischen Sollen und Sein

Wirtschaftsminister Peter Altmaier ist so ziemlich in allem das Gegenteil von Scholz. Gleichwohl gelang es Scholz, den dröhnenden CDU-Politiker bei den gemeinsamen Auftritten zu den Corona-Hilfen niederzuringen: Der SPD-Mann packte die alles durchschlagende Waffe Namens Bazooka aus und versprach den großen Wumms. So bekam Scholz jeweils die Schlagzeilen – Altmaier später den Ärger, als die bürokratische Unterstützung, die auf einem Konzept des Finanzministers fußte, erst mit viel Verzögerung ausgezahlt werden konnte. Der SPD-Politiker hat früh das Kanzleramt ins Visier genommen und pfiffig die Möglichkeiten genutzt, die sein Amt bieten.

In dem Pandemie verabschiedete er sich offenkundig ohne Bedauern von der „schwarzen Null“, den Haushaltsausgleich im Plan und Überschuss im Abschluss hatte sein Vorgänger Wolfgang Schäuble (CDU) durchgesetzt. Für schier alles gibt es nun reichlich Geld, das der Bund nicht hat. Üblicherweise versucht ein Finanzminister einen Kurs zu fahren, bei dem er nicht Gefahr läuft, die Kontrolle zu verlieren. Doch im Wahlkampf gelten eigene Gesetze: Das Geld sitzt locker wie nie. Mit dem Haushaltsentwurf für 2022 kommt der Bund in seiner Amtszeit auf insgesamt 470 Milliarden Euro neue Kredite. In nur drei Jahren wird der Bund damit seine Schuldenlast um die Hälfte erhöhen.

Scholz ficht das nicht an. Er wirbt sogar mit der Aussage, solide Staatsfinanzen seien ihm besonders wichtig. Die Kluft zwischen Sollen und Sein könnte kaum größer sein. Doch das stört auch nicht die Wähler, wenn man den Umfragen glauben darf. Der Jurist schafft es, sich als Gestalter zu präsentieren, der alle Hürden überwindet, die ihm kleinliche Bedenkenträger in den Weg stellen. Wie das gelingen soll, sagt er zumeist nicht. Er bleibt lieber allgemein. Dann sagt er Sätze wie: Die Aufgabe sei sehr, sehr wichtig. Die Lösung alles andere als trivial. Aber er habe einen Plan. Wie dieser aussieht, verrät er indessen nicht. Er könnte ja nicht aufgehen. Ein Beispiel war die Entschuldung der Kommunen. Dafür sind eigentlich die Länder zuständig. Aber das war Scholz egal. Doch am Ende war der Widerstand sowohl beim Koalitionspartner als auch unter den Ländern zu groß. Das Projekt versandete.