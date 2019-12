Scholz gegen Altmaier : Nach der Bonpflicht sorgen nun die Altkassen für Ärger

Aktualisiert am

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die ab Jahreswechsel geltende Kassenbonpflicht als Maßnahme für mehr Steuergerechtigkeit verteidigt. „Es geht um Umsatzsteuerbetrug in Milliardenhöhe – jedes Jahr“, sagte Scholz den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Manche Händler oder Gastronomen würden die vom Kunden kassierte Umsatzsteuer nicht an den Staat weitergeben. „Dafür werden Kassen manipuliert, Umsätze nicht richtig verbucht oder später wieder ausgebucht. Das kann sich unser Land nicht gefallen lassen.“

Der SPD-Politiker zeigte sich über die Proteste gegen die zum 1. Januar 2020 in Kraft tretende Regelung verwundert. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) klagte über Bürokratismus und regte Ausnahmen an. Scholz will davon nichts wissen. Die Bonpflicht komme für niemanden überraschend. Der Bundestag habe schließlich vor mehr als drei Jahren das Gesetz beschlossen.

Die Unionsfraktion sieht mit Sorge, dass viele Einzelhändler gezwungen werden könnten, auf die Schnelle vor dem Jahreswechsel noch neue Kassen anzuschaffen – die dann nach wenigen Monaten abermals ersetzt oder nachgerüstet werden müssen, weil dann manipulationssichere Kassensysteme eingesetzt werden müssen. „Während des Gesetzgebungsverfahrens war es der CDU/CSU-Bundestagsfraktion wichtig, dass die erforderliche Umrüstung von Kassensystemen hin zu solchen mit technischer Sicherheitseinrichtung (TSE) vor allem mit einem großen zeitlichen Vorlauf und auch betriebswirtschaftlich vernünftig für die jeweiligen Betriebe umsetzbar ist“, schrieben die Finanzpolitiker Antje Tillmann (CDU) und Sebastian Brehm (CSU). Der Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und dem Chef des Bundeskanzleramts, Helge Braun, liegt der F.A.Z. vor. Es sei für Tillmann und Brehm nicht hinnehmbar, die „Altkassensysteme“ bis zum 1. Januar 2020 umrüsten zu müssen.

Das Bundesfinanzministerium hatte in einem Schreiben an den Zentralverband des deutschen Handwerks seine Position bekräftigt, dass PC-Kassen und Registrierkassen, die vor dem 26. November 2010 angeschafft worden sind, mit Beginn des nächsten Jahres nicht mehr eingesetzt werden dürfen. Nur bei später angeschafften Systemen werde das Fehlen einer zertifizierten Sicherungseinrichtung oder einer vergleichbaren Schnittstelle mit der Finanzverwaltung übergangsweise nicht beanstandet. Tillmann und Brehm fordern, die Frist für Unternehmer mit „Altkassen“ bis Ende September 2020 zu verlängern, damit nach Ablauf dieser Frist alle Unternehmer eine Kasse mit zertifizierter und manipulationssicherer Sicherheitseinrichtung anschaffen könnten. Andernfalls würden sie Gefahr laufen, aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Kassenführung steuerrechtliche und auch strafrechtliche Konsequenzen zu erleiden.

Die beiden Finanzpolitiker kritisieren zudem die Bonpflicht. Zwar bestehe die Möglichkeit zu einer Ausnahmegenehmigung und Befreiung, „jedoch haben wir mit Befremden zur Kenntnis genommen, dass diese Ausnahmeregelung faktisch ins Leere läuft und nur vereinzelt von Finanzämtern angewendet wird.“ Sie fordern die Einführung eines Freibetrages oder einer Bagatellgrenze. Dieses werde jedoch derzeit vom Koalitionspartner mit aller Entschiedenheit abgelehnt.