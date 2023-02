Schluss mit Süßem? Özdemir will künftig an Kinder gerichtete Werbung für Chips, Schokolade und andere Dickmacher verbieten. Bild: dpa

In der Ampelkoalition bahnt sich ein neues Streitthema an. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) kündigte am Montag ein Gesetzesvorhaben an, das Werbung für ungesunde Lebensmittel weitgehend einschränken würde. Die Pläne sehen zum einen vor, dass speziell an Kinder gerichtete Werbung für Lebensmittel mit einem zu hohen Zucker-, Fett- und Salzgehalt „in allen kinderrelevanten Medien“ nicht mehr erlaubt sein soll. Dies schließe auch soziale Medien und Influencer dort ein, sagte Özdemir. Mindestens genauso bedeutend für die Lebensmittel- sowie die Werbebranche dürfte aber der zweite Teil des Vorhabens sein: In der Zeit von 6 bis 23 Uhr soll auch allgemeiner gehaltene, nicht speziell für Kinder konzipierte Werbung für solche Produkte etwa im Umfeld von Familien- und Sportsendungen nicht mehr möglich sein. Die Begründung: Kinder würden in dieser Zeit mitschauen, seien also „mitadressiert“.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Özdemir beruft sich auf eine Formulierung im Koalitionsvertrag von SPD, Grüne und FDP. „An Kinder gerichtete Werbung für Lebensmittel mit hohem Zucker-, Fett- und Salzgehalt darf es in Zukunft bei Sendungen und Formaten für unter 14-Jährige nicht mehr geben“, heißt es dort. „Die bisherigen freiwilligen Selbstverpflichtungen haben beim Schutz der Kinder versagt“, sagte Özdemir am Montag. Kinder würden doppelt so viele Snacks und Süßigkeiten essen, wie für sie gesund sei. Es gehe darum, ihnen ein gesundes Aufwachsen zu ermöglichen und die Eltern zu entlasten.

Zwei Jahre Übergangsfrist geplant

Ausschlaggebend für die Unterscheidung zwischen gesunden und ungesunden Produkten sollen dem Ministerium zufolge die Nährwertempfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO sein. Speziell an Kinder gerichtete Werbung ist nach Angaben der zuständigen Abteilungsleiterin im Landwirtschaftsministerium daran zu erkennen, dass beispielsweise Kinder als Darsteller in einem Fernsehspot zu sehen seien oder die Farb- und Motivwahl kindlich gehalten sei.

Özdemir betonte, es werde in jedem Fall Übergangsfristen geben und nannte einen Zeitraum von zwei Jahren. „Die Euro 24 bleibt davon also unberührt“, sagte er mit Blick auf die Fußball-Europameisterschaft kommendes Jahr, die in Deutschland stattfinden soll. Wann er mit einem Kabinettsbeschluss zu dem Thema rechnet, dazu wollte der Minister sich nicht äußern. Nur so viel: „Ich gehe davon aus, dass die Koalitionsvereinbarung von allen ernst genommen wird.“

Mehr zum Thema 1/

Während die Bundestagsfraktion der Grünen das Vorhaben lobte, kündigte die FDP Widerstand an. „Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir verfolgt scheinbar das Ziel, aus jedem unmündigen Kind einen unmündigen Bürger werden zu lassen“, sagte ihr agrarpolitischer Sprecher Gero Hocker. „Damit bleibt er den Vorschlägen seiner Partei durchaus treu, wird innerhalb der Koalition allerdings keine Mehrheit finden.“ Nach Angaben von Özdemir sehen Kinder täglich im Schnitt 15 Werbespots „für Zuckerbomben und salzige Snacks“. Er sei „alles anderes als ein Verbotsfanaktiker“, aber es brauche „klare Regeln“. Özdemir hofft darauf, dass die Lebensmittelhersteller nun ihre Rezepturen anpassen. Er erinnerte auch an das Verbot von Zigarettenwerbung im Fernsehen und Radio, das im Jahr 1975 in Kraft trat.