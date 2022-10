Österreichs Finanzminister : „Ich sehe mich mit Deutschland auf einer Linie“

Aktualisiert am

Herr Minister, Sie haben kürzlich Ihren ersten Staatshaushalt vorgelegt. Eine Reaktion war: Muss trotz guter Steuereinnahmen die Neuverschuldung so hoch ausfallen?

Der Haushaltsentwurf enthält zu einem Teil Maßnahmen zur Bewältigung einer Krise, die bis tief in den Mittelstand reicht. Darum ist es für uns keine Option, nicht zu helfen. Aber wir haben auch die richtigen Voraussetzungen geschaffen, um aus der Krise heraus Investitionen vorzunehmen. Schwerpunkt sind hier militärische und soziale Sicherheit, Versorgungssicherheit und die Transformation der österreichischen Wirtschaft. Und wir haben uns entschlossen, an unserer Steuerreform festzuhalten, um die Kaufkraft zu stärken und als Standort attraktiver zu werden.

Für eine solche Steuerpolitik ist die britische Regierung gerade von den Finanzmärkten abgestraft worden.

Wir gehen behutsamer vor, die Umsetzung hat bereits heuer begonnen. Und mit der Abschaffung der kalten Progression, durch die wir komplett auf steuerliche Inflationsgewinne verzichten, setzen wir endlich eine Forderung um, die sich seit 40 Jahren in jedem Regierungsprogramm befunden hat.

Halten Sie auch noch an der Idee fest, die Kapitalertragsteuer abzumildern?

Ja, daran halten wir fest. Das wäre ein klares Signal an den Kapitalmarkt, weil wir die langfristige Anlage in Wertpapieren zur Vorsorge erleichtern wollen. Aber wir müssen erst noch unseren Koalitionspartner von dieser Maßnahme überzeugen.

Wie groß ist denn der Druck der Bevölkerung auf die Regierung in dieser Krise?

Wir versuchen, zu helfen und den sozialen Frieden zu bewahren. Das schaffen wir auch. Es kann aber nicht Aufgabe des Staates sein, alle Folgen von Krisen zu 100 Prozent zu kompensieren. Lieber wäre mir allerdings ein engerer Schulterschluss zwischen allen Parteien.

Sehen Sie für Österreich die Gefahr einer Spirale von Löhnen und Preisen?

Die Gefahr existiert sicherlich. Die Re­gierung mischt sich nicht in die Lohnverhandlungen der Sozialpartner ein, aber wir können Signale senden. Wir haben für Unternehmen beispielsweise die Möglichkeit geschaffen, Prämien bis 3000 Euro steuer- und abgabenfrei zu zahlen, und es hilft auch die Abschaffung der kalten Progression.

Kann in der gegenwärtigen Situation die Finanzpolitik zur Bekämpfung der hohen Inflation beitragen?

Prinzipiell ist die Inflationsbekämpfung natürlich Aufgabe der Zentralbank. Als Nationalstaaten können wir darauf achten, dass unsere Politik nicht inflationstreibend wirkt. So haben wir eine Strompreisbremse eingeführt, die für einen Verbrauch bis 2900 Kilowattstunden je Haushalt einen niedrigen Preis von 10 Cent je Kilowattstunde festschreibt.

Ökonomen wie Gabriel Felbermayr kritisieren, dass damit die Hälfte der Haushalte keinen Anreiz mehr hat, Strom zu sparen. Der Grundverbrauch sei sehr großzügig festgelegt worden.

Man kann die Details des Modells kritisieren, aber im Grundsatz stimmen die Ökonomen dem Modell zu. Die Feinsteuerung der Krisenmaßnahmen ist generell sehr schwierig.

Wie sieht es mit dem Preis für Gas aus? Eine Kritik an Deutschland lautet, die Bundesregierung zwinge mit ihrem Paket über 200 Milliarden Euro ihre europäischen Partner in einen Subventionswettlauf.

Beim deutschen Paket muss man sich seriöserweise im Detail ansehen, was in den 200 Milliarden enthalten ist, zum Beispiel auch andere Maßnahmen wie die Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken. Aus europäischer Sicht machen nationale Alleingänge beim Gas aber wenig Sinn. Wichtiger wäre, dass wir von der Europäischen Kommission Vorschläge für eine gemeinsame Lösung erhalten. In das Dossier ist mittlerweile Bewegung gekommen. Der bisherige Vorschlag, Übergewinne von Unternehmen abzuschöpfen, bekämpft eher die Symptome und nicht die Ursache.

Befürworten Sie staatliche Eingriffe in den Gasmarkt?

Im Prinzip bin ich kein Freund von Eingriffen, aber die gegenwärtige Situation ist außergewöhnlich. Kurzfristig brauchen wir Wege, um die Preise zu senken. Eine Möglichkeit wäre eine europaweite Ausdehnung des iberischen Modells, das einen Preisdeckel für jenes Gas vorsieht, das für die Verstromung verwendet wird.

Die Zinsausgaben im österreichischen Staatshaushalt verdoppeln sich zwischen 2022 und 2023. Wie wollen Sie die hohen Staatsschulden wieder reduzieren?

Es stimmt, dass wegen der Bekämpfung der Krisen unser Schuldenstand wächst. Wir sind aber optimistisch, dass die Schuldenquote, also das Verhältnis der Staatsschulden zum Bruttoinlandsprodukt, bis zum Jahr 2026 von 78 auf 72,5 Prozent fallen dürfte. Wir müssen mittelfristig zu einem nachhaltigen Schuldenstand zurückkehren, um finanzpolitische Spielräume zu schaffen. Das gilt nicht nur für Österreich, sondern auch für Europa. Da sehe ich mich mit Deutschland auf einer Linie.

Gilt das auch für Überlegungen aus anderen Ländern, in Europa weitere Schuldenfonds einzuführen? In Deutschland stoßen diese Ideen jedenfalls bisher nicht auf Unterstützung.

Auch das sehen wir wie Deutschland. Mein Verhältnis zu Bundesfinanzminister Lindner ist sehr gut.

Was sagen Sie zu dem Vorwurf, Österreich fordere stets eine solide Finanzpolitik von anderen Ländern, halte sich aber selbst nicht daran?

Das stimmt so nicht. Natürlich ist der Staat in der aktuellen Krise gefordert, aber wir haben einen klaren Pfad für die mittelfristige Konsolidierung unserer Finanzen.

Kommende Woche will die Europäische Kommission Orientierungen für eine Reform des Stabilitätspakts geben. Was wünschen Sie sich?

Ich wünsche mir, dass die Regeln des Stabilitätspakts eingehalten werden. Man kann über eine Reform diskutieren, aber ich sehe keinen wesentlichen Änderungsbedarf. Die Regeln sind flexibel genug. Sie könnten jedoch vereinfacht werden. Und es bedürfte einer besseren Durchsetzbarkeit.