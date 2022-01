Gegen EU-Schuldenunion : „Ich hoffe auf Deutschland“

Österreichs neuer Finanzminister Magnus Brunner lehnt eine Schuldenunion in Europa ab. Dagegen will er „Staaten der Verantwortung“ ins Feld führen. Im Gespräch ist er zuversichtlich, auch Berlin dafür gewinnen zu können.

Herr Minister, Österreich kommt wirtschaftlich besser durch die Covid-Krise als Deutschland. Mit einem Plus von mehr als 4 Prozent dürfte das Bruttoinlandprodukt 2021 um die Hälfte stärker gewachsen sein als in Deutschland, wo es um 2,7 Prozent zulegte. Was machen die Österreicher besser?

Wir haben uns bemüht, die Weichen in der Krise in Richtung Ökologisierung und Digitalisierung richtigzustellen. Das scheint gut funktioniert zu haben. Geholfen haben sicherlich die Wirtschaftshilfen und die Investitionsprämien, die wir in der Krise an die Betriebe ausbezahlt haben. Und in der Tat stimmen uns die Wirtschaftsdaten optimistisch. Die Experten prognostizieren 4,2 Prozent für das abgelaufene und 5,2 Prozent Wachstum für das neue Jahr. Allein die ökosoziale Steuerreform, die derzeit im Parlament beraten wird, bringt uns zusätzlich 1 Prozentpunkt Wachstum.

Ihr Haus hat mehr als 42 Milliarden Euro Fördergeld bereitgestellt. Das folgte dem Ansatz des Anfang Oktober zurückgetreten Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP): „Koste, was es wolle.“ Ist das auch Ihr Motto?

Mein Motto lautet: Geben, was notwendig ist. Wir haben die Wirtschaftshilfen bis März verlängert. Wir unterstützen die Unternehmen dabei, aus der Krise zu kommen. Was dafür notwendig ist, werden wir tun und zwar möglichst passgenau.

Es gibt schon eine Debatte über Fehl- und Überförderung.

Die Hilfen müssen zügig und unbürokratisch vergeben werden, aber auch nicht blauäugig und ohne Kontrollen. Hier und da mag es in Einzelfällen zu einer Überförderung gekommen sein. Aber wir sollten die Kirche im Dorf lassen. Wichtig ist, dass Insolvenzen verhindert wurden. Österreich hat die Krise so einigermaßen weggesteckt, vielleicht besser, als manch anderes Land in Europa.

Nun weist die OECD auch kritisch auf die hohe Staatsschuldenquote von 82 Prozent hin, die EU-Vorgabe lautet 60 Prozent. Ihre Partei, die ÖVP, war 2017 und 2019 in den Wahlen mit dem Ziel angetreten, einen ausgeglichenen Haushalt zu präsentieren. Wann wird es so weit sein?

Das ist schwer zu beantworten. Wir befinden uns noch mitten in der Pandemie. Aber wir wollen das Ziel mittelfristig wieder erreichen. Wir stehen zu den Zielen des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Und wir werden deshalb auf europäischer Ebene sehr darum kämpfen, dass Budgetplanung und Fiskalpolitik dort mittelfristig wieder nachhaltig werden.

Stehen Sie da nicht auf verlorenem Posten?

Manche Diskussion auf europäischer Ebene geht für mich in eine vollkommen falsche Richtung. Nur über eine Lockerung der Fiskal- und Budgetregeln zu reden…

... wie das der derzeitige Ratspräsident, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, tut …

... ist der falsche Weg. Wir müssen zurückkehren, zu den strengen Regeln einer nachhaltigen Budgetpolitik. Die Krise hat doch gezeigt, dass die Länder, die finanzpolitische Spielräume erarbeitet hatten, wie Deutschland oder Österreich, besser durch die Krise kommen. Deshalb suchen wir Verbündete. Wir hoffen natürlich, dass Deutschland hier an unserer Seite ist.

Stellt die neue Bundesregierung in Berlin die Weichen nicht in eine andere Richtung? Nicht zuletzt Ihre politischen Freunde aus CDU und CSU wollen vor dem Verfassungsgericht gegen Kreditaufnahmen von Finanzminister Christian Lindner (FDP) klagen.

Im Regierungsprogramm der Berliner Koalition stehen einige Punkte, die mich sehr zuversichtlich stimmen. Da ist die Rede von einer guten und stabilen Budgetpolitik. Es gibt ein klares Bekenntnis zum europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt, die Rückkehr zu stabilen Finanzen nach der Krise. Das lässt schon darauf schließen, dass wir da an einem Strang ziehen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte, als er noch Finanzminister war, das EU-Next-Generation-Hilfspaket in einen – positiven - Zusammenhang mit der Vergemeinschaftung von Schulden in den USA im 18. Jahrhundert gestellt. Das wurde so verstanden, als ob es das auch für Europa gutheiße. Ist das die österreichische Position?