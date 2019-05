FAZ Plus Artikel Nach dem Ibiza-Skandal : Wie sich die FPÖ in der Wirtschaft festgesetzt hat

Die Rechtspartei FPÖ, die Österreich in eine schwere Regierungskrise gestürzt hat, kann in der Wirtschaft auf einigen Rückhalt bauen. Zum einen hat sie wichtige Manager in Staatsunternehmen plaziert, zum anderen zwei Führungsposten in der Zentralbank besetzt. Auch in der Privatwirtschaft gibt es einige Unterstützung für die Partei.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel- und Südosteuropa und Türkei mit Sitz in Wien. F.A.Z.

Am wichtigsten dürfte der Einfluss in der Österreichischen Nationalbank (OeNB) werden. Am 1. September übernimmt dort der ehemalige Weltbank-Direktor Robert Holzmann den Gouverneursposten von dem Sozialdemokraten Ewald Nowotny. Damit sitzt der 70 Jahre alte Holzmann künftig auch im Rat der Europäischen Zentralbank in Frankfurt. Der habilitierte Volkswirt ist zwar kein Parteimitglied, wurde aber von der FPÖ nominiert. Holzmann steht ihr nahe, seit er sich in den siebziger Jahren mit dem späteren Parteivorsitzenden Jörg Haider anfreundete.