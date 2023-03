Aktualisiert am

Österreich trägt die Sanktionen gegen Russland voll mit und bleibt doch wegen enger Wirtschaftskontakte mit dem Aggressor in den Schlagzeilen. So kritisiert die amerikanische Sanktionsbehörde OFAC etwa das Russlandgeschäft der zweitgrößten Bankengruppe des Landes, der Raiffeisenbank International (RBI). Auch liest Österreichs Öffentlichkeit erstaunt, dass der teilstaatliche Energiekonzern OMV wieder so viel Gas aus Sibirien importiert wie vor Putins Angriff auf die Ukraine.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Die Wirtschaft der Alpenrepublik blickt auf Jahrzehnte enger Russlandkontakte zurück – und pflegt diese auch in Krisenzeiten. Nach Angaben der Kiew School of Economics sind zwei der drei in Russland tätigen österreichischen Betriebe nach dem Überfall geblieben. Aufschlussreich ist auch die Exportstatistik.