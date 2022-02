Gestiegene Energiekosten : Österreichische Regierung will Bürger entlasten – weiß aber nicht wie

150 Euro für jeden Haushalt. So will Österreichs Regierung den Energiekostenanstieg dämpfen. Aber wie kommt das Geld unters Volk? Die Regierung in Wien hat ein kurioses Problem.

Österreichs Regierung hat ein Problem. Sie will ihren Bürgern 600 Millionen Euro geben, weiß aber nicht wie. Die Millionen sind Teil eines Paketes, mit dem Schwarz-Grün den Anstieg der Energiekosten dämpfen will. 150 Euro soll jeder Haushalt in bar bekommen, solange das Einkommen nicht über der Sozialversicherungsgrenze von 5670 Euro im Monat liegt. Leben mehrere Leute in dem Haushalt, steigt die Grenze. Allerdings hat die Regierung die Kontodaten ihrer Bürger nicht, kann das Geld also nicht überweisen. Die Stromversorger haben zwar die Kontodaten ihrer Kunden, wissen aber nicht, wie viel die verdienen. Sie wollen das auch gar nicht wissen – und fallen so als Abwickler aus.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Zum zweiten Mal binnen weniger Wochen steht die Koalition von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) damit vor dem kuriosen Problem, den Leuten Geld geben zu wollen, es aber nicht zu können. Zuletzt war es die Impflotterie im Umfang von 1 Milliarde Euro, an der alle Geimpften teilnehmen sollten. Die Zeitungen hatten schon die Wahrscheinlichkeiten ein- und mehrmaliger Gewinne ausgerechnet, als der zur Umsetzung auserkorene Öffentliche Rundfunksender ORF mitteilte, ihm seien aus rechtlichen Gründen die Hände gebunden. Die Milliarde spart sich der Finanzminister jetzt.

Doch der Regierung steht schon das nächste Problem ins Haus. Das heißt Klimabonus und soll in Form einer Prämie von 100 bis 200 Euro in der zweiten Jahreshälfte an jeden Bewohner ausgezahlt werden. Denn dann wird in Österreich erst einmal eine CO2-Abgabe von 30 Euro je Tonne erhoben. Die Einnahmen sollen an die Leute zurückgegeben werden. Dass in diesem Jahr mit 1,25 Milliarden Euro doppelt so viel ausgeschüttet wie erhoben wird, sei nur am Rande erwähnt – wenn es denn ausgeschüttet wird. Denn auch die Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne), sie ist im Konzert der vier Ministerien federführend, hat weder die Konto- noch andere notwendige Daten der zu Beschenkenden.

Gutscheine als mögliche Lösung

Allerdings ist die Klärung dieses Sachverhaltes nicht so dringend wie die des Energiekostenzuschusses. Denn der soll ja jetzt den Leuten helfen. Ob er das tut, ist umstritten. Gabriel Felbermayr, der Direktor des Wirtschaftsforschungsinstitutes Wifo, hält davon wenig. Er hielte es für besser, finanziell Schwächere zu unterstützen, indem man Sozialleistungen automatisch an die Teuerung anpasst.

Mehr zum Thema 1/

Die Lösung des Problems soll jetzt ein Gutschein sein. Der soll jedem Haushalt per Post zugestellt werden, damit der diesen dann bei seinem Energieversorger einlösen kann. Der holt sich das Geld dann bei der Regierung zurück. Ob der Haushalt wegen seiner Einkommensverhältnisse überhaupt dazu berechtigt ist, den zugestellten Gutschein anzunehmen, soll er selbst prüfen. Spätere Stichpunktkontrollen sollen für Ehrlichkeit sorgen.

Mit Gutscheinen kennt man sich zumindest in Wien schon aus. Hier spendierte der Bürgermeister in der ersten Corona-Welle 2020 „Schnitzelgutscheine“ für alle Haushalte, einzulösen in Gaststätten. 40 Millionen Euro waren budgetiert, 14 Millionen Euro hatte die Aktion gekostet, weil nicht alle Gutscheine eingelöst wurden. Spart der Finanzminister am Ende mit dem Energie-Gutschein noch Geld?