Bus und Bahn : Österreich führt Klimaticket für 1095 Euro ein

​Wer das Klima schützen will, der muss die CO2-Emissionen im Straßenverkehr senken. Der Königsweg zu weniger Individualverkehr besteht aus dem Ausbau des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs und attraktiven Preisen für Bahnen und Busse. Österreich setzt hier mit einem „Klimaticket“ einen neuen Standard. Landesweit können Kunden ab Ende Oktober für 1095 Euro im Jahr oder 3 Euro am Tag alle öffentlichen Verkehrsmittel, auch die von privaten Bahnen betriebenen Strecken, befahren.

Nicht auf ging dabei das Konzept von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne), dass das Jahresticket in einem Land 365 Euro, in zwei Ländern 730 Euro, also zwei Euro am Tag, kostet. Das war manchen Landesregierungen, die die Differenz zwischen dem politisch festgelegten Ticketpreis und den Kosten ihrer Verkehrsverbünde ausgleichen müssen, dann doch zu teuer. Pate für das lange debattierte und im Koalitionsvertrag von ÖVP und Grünen festgehaltene Modell ist die Hauptstadt Wien. Dort kann seit Jahren der Nahverkehr beim Kauf eines Jahrestickets zum Preis von 365 Euro genutzt werden. Wien wird international, auch in Deutschland, in Debatten über die Nahverkehrsförderung oft als Beispiel genannt, dem es nachzueifern gelte.

Der Vorverkauf hat begonnen

Mit dem Klimaticket, das vorher „1-2-3-Ticket“ hieß, setzt die Koalition das zweite klimapolitische Großprojekt um. Eine ökologische Steuerreform mit Preisen für das Klimagas CO2 von 30 oder mehr Euro je Tonne wird derzeit beraten und soll im kommenden Monat beschlossen werden, um Anfang 2022 in Kraft zu treten. Die Einnahmen, oder zumindest ein Teil davon, soll an die Bürger zurückgegeben werden. Anders als in Deutschland hat Österreich in der Energieerzeugung bereits einen hohen Anteil von – meist durch die Wasserkraft gestellten – erneuerbaren Energien von um die 70 Prozent. Der soll bis 2030 auf 100 Prozent anwachsen. Die Bilanz im Straßenverkehr mit seinen seit Jahren steigenden Emissionen ist allerdings wesentlich schlechter. Das Klimaticket soll nun helfen, viele Pendler in Bahnen und Busse zu locken und die Klimabilanz auf diese Weise zu verbessern.

Es verbessert auch die politische Bilanz der für Infrastruktur, Energie und Klima zuständigen Ministerin Gewessler. Sie hatte sich im Sommer mit den Ländern angelegt, indem sie Straßenbauprojekte einer neuen Umweltprüfung unterzog. Betroffen davon ist ein großes Tunnelbauprojekt im Süden Wiens, was die dort zuständigen rot und schwarz geführten Landesregierungen gegen Gewessler aufbrachte – weshalb sich der Abschluss des Klimatickets verzögerte.

Das österreichweit gültige Ticket startet am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober. Der Vorverkauf zu reduzierten Preisen für Frühbucher, Kindern und Senioren begann am Donnerstag. Die Kosten für jene, die nur in einem oder zwei Bundesländern unterwegs sind, fallen indes unterschiedlich aus. In Vorarlberg kostet die Regionalkarte 385 Euro, in Salzburg 595 Euro und in Oberösterreich 695 Euro.