Spätestens ab 2025 : Österreich führt das Dosenpfand ein

Auch in Österreich soll es in Zukunft ein Pfandsystem für PET-Flaschen und Dosen geben. Umweltschützer loben die Maßnahme zwar, sagen aber auch: Sie kommt zu spät.

In Österreich wird es künftig ein Pfandsystem auch für Einweggebinde geben. Für PET-Flaschen und Dosen soll es spätestens von 2025 an im gesamten Lebensmittelhandel ein Wiederverwertungssystem geben, auch bei den Discountern. Bisher konnten Konsumenten dort keine Glasflaschen zurückgeben, während das in den klassischen Supermärkten bereits seit Längerem möglich ist. Die Glasbehältnisse können dadurch wiederbefüllt, also wiederverwendet werden. Darauf haben sich die Anbieter diese Woche verständigt.

In Zukunft sollen Händler leere Verpackungen zurücknehmen, auch wenn die Getränke anderswo gekauft worden sind. Auch neue Automaten soll es geben. Mit der Einführung könnte eine Dose oder eine Plastikflasche 20 bis 30 Cent mehr kosten. Das Geld würde den Konsumenten bei Rückgabe erstattet. In einer Neuerung des Abfallwirtschaftsgesetzes könnten außerdem ein Verbot von Einwegplastikprodukten, ein Importverbot vermischter Industrieabfälle und eine Verlagerung von Abfalltransporten auf die Schiene festgehalten werden.

Der Marktführer im Lebensmittelhandel, Rewe, und seine Mitbewerber sowie große Teile der Getränkeindustrie sahen in dem alternativen Vorschlag eine Gesamtlösung mit Weitblick, die nicht nur dem Gebot der Stunde hinsichtlich Umwelt- und Klimaschutz entspricht, sondern allen Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette auch die notwendige Planungssicherheit verschafft. Zudem senke die Lösung die Gefahr von drohenden EU-Strafzahlungen in Millionenhöhe, sollten die auf EU-Ebene vereinbarten Sammel- und Recyclingquoten nicht eingehalten werden können.

Umweltschützer loben die Einführung

Die Altstoff Recycling Austria AG (ARA), Marktführer der Sammel- und Verwertungssysteme in Österreich, lobt die Einigung. „Wir brauchen endlich einen klaren Rechtsrahmen, um in die Zukunft von Verpackungssammlung und Recycling zu starten. Wir müssen bis 2025 das Recycling aller Kunststoffverpackungen verdoppeln. Dazu wollen wir jede Verpackung zurück, denn das Ziel geht weit über Getränkeflaschen hinaus“, betonte ARA-Vorstand Christoph Scharff. Auch die Arbeitsgemeinschaft österreichischer Abfallwirtschaftsverbände befürwortet den Vorstoß des Handels. Hier würde „erstmals die seit 1995 ablehnende Haltung der Wirtschaft zu verpflichtenden Mehrwegquoten“ verlassen werden.

Umweltschützer loben die Einführung des Plastikpfands, zu dem sich zahlreiche Länder in Europa schon länger bekennen. In Deutschland gibt es das als Dosenpfand bezeichnete Einwegsystem seit 2003. Doch fordert Greenpeace, dass der Handel Pfandautomaten und Mehrwegflaschen deutlich früher und nicht erst 2025 in die Supermärkte bringt. „Die Mehrwegquoten müssen zudem jährlich durch einen Stufenplan gesteigert werden, damit Plastik und Alu-Müll bei Getränken langfristig deutlich reduziert werden kann“, hieß es. Auch wurde auf eine hohe Zustimmung der Bevölkerung zum Pfandsystem verwiesen. Der WWF mahnt einen raschen Beschluss und eine lückenlose Umsetzung des gemeinsamen Pfandsystems an. In Österreich fallen derzeit jährlich 900.000 Tonnen Plastikabfall an. Plastikverpackungen machen fast ein Drittel aus.