Pilotprojekt vor dem Aus : Österreich beendet Tempo 140 auf Autobahn

Die neue österreichische Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) will das Pilotprojekt „Tempo 140“ auf der österreichischen Autobahn 1 beenden. Sie werde eine Verordnung am Montag erlassen, die zum 1. März wirksam werden soll, sagte Gewessler am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“.

Das Pilotprojekt war von der im Mai 2019 zerbrochenen ÖVP-FPÖ-Regierung initiiert worden. Seit dem 1. August 2018 durften Autofahrer auf zwei Abschnitten der A1 in Ober- und Niederösterreich 140 statt den in Österreich üblicherweise erlaubten 130 Stundenkilometern fahren. Bei dem Projekt sollten vor allem die Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit sowie die Umweltbelastung beobachtet werden.