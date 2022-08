ÖPNV-Reform : Für 49 Euro bald zurück nach Sylt?

Nach dem Erfolg des 9-Euro-Tickets wird es bald ein Nachfolgemodell für ein deutschlandweit gültiges Nahverkehrsticket geben – allerdings zu einem deutlich höheren Preis. Als wahrscheinlichste Variante gilt derzeit ein Ticket für 49 Euro im Monat, dies ist der Preis, den SPD und Grüne favorisieren.

Auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) kann sich grundsätzlich einen Preis in dieser Höhe vorstellen, sagte er gegenüber der F.A.Z. Allerdings möchte er sich jetzt noch nicht festlegen. Er will erst mit den Bundesländern über strukturelle Reformen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sprechen und erfahren, mit welchem Beitrag sie sich an der Finanzierung beteiligen.

Am letzten Tag der dreimonatigen Rabattaktion besteht damit erstmals Klarheit über das Ziel, ein deutschlandweites Ticket grundsätzlich weiterzuführen. Möglich wurde dies, weil Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) seinen Widerstand aufgegeben hat, wie er am Mittwoch am Rande der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg bekannt gab. „Volker Wissing hat mich überzeugt“, schrieb er auf dem Kurznachrichtenportal Twitter. „Er kann mit einem Bruchteil der Finanzmittel des 9-Euro-Tickets ein bundesweit nutzbares, digital buchbares Ticket realisieren.“ Wenn die Finanzierungsfrage geklärt sei, könne der Preis festgelegt werden.

Kosten von 5 Milliarden Euro?

Die 49 Euro lägen etwa in der Mitte von dem, was derzeit an Vorschlägen diskutiert wird. Eine reine Fortsetzung des 9-Euro-Tickets, das besonders gerne für Fahrten nach Sylt genutzt wurde, fordert aus Kostengründen kaum jemand. Nach Einschätzung von Wissing würde dies bis zu 14 Milliarden Euro im Jahr kosten. Billiger käme dem Staat ein Vorschlag des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), der 69 Euro für jeden Nutzer und etwa 2 Milliarden Euro an finanzieller Unterstützung vom Staat veranschlagt. VDV-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff warnte im F.A.Z.-Podcast für Deutschland davor, den Preis zu niedrig anzusetzen. „In der Branche arbeiten Unternehmer, und die wollen wirtschaftlich handeln“, unterstrich Wolff. „Wenn der Staat alles zahlt, bekommen wir ein sozialistisches Produkt. Das halte ich für hochgradig unklug.“

Die Grünen haben indes ein zweistufiges Modell vorgeschlagen: Ein Monatsticket, begrenzt auf eine bestimmte Verkehrsregion, würde demnach 29 Euro kosten, für ganz Deutschland 49 Euro. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge bezifferte die Kosten dafür auf 5 Milliarden Euro. Diese könnten durch eine Reform der Dienstwagenbesteuerung aufgefangen werden. Ähnlich wie Wissing und Lindner sieht allerdings auch Dröge die Bundesländer bei der Finanzierung mit in der Pflicht, sagte sie im F.A.Z.-Podcast für Deutschland.

Bis zu einer endgültigen Einigung dürfte es allerdings noch dauern, bisher sind die Fronten verhärtet. Die Länder fordern Wissing auf, einen konkreten Vorschlag für ein Nachfolgemodell vorzulegen, sie sehen den Bund in der Pflicht. In der föderalen Aufgabenteilung sind die Länder für den ÖPNV zuständig, der Bund muss allerdings einen Teil der Kosten übernehmen. Im Detail sind sich die Länder noch uneins, welchen Beitrag sie selbst für ein deutschlandweites Ticket leisten wollen.

Ticketpreiserhöhungen oder drastische Kürzungen von Verbindungen

Während die Bremer Mobilitätssenatorin und Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Maike Schaefer, betont, ein Großteil der Länder sei bereit, einen Teil der Kosten zu übernehmen, besteht Brandenburgs Verkehrsminister darauf, dass der Bund alles zahlt. Brandenburg gehört zu den Ländern, die besonders wenig in den ÖPNV investieren. In diesem Jahr hat das Land 99 Millionen Euro gezahlt, während der Bund 482 Millionen Euro dazugab.

Beim Streit dürfte auch eine Rolle spielen, dass die finanzielle Lage der Länder derzeit deutlich besser ist als die des Bundes. Während der Bund 2021 ein Rekorddefizit verbuchte, haben viele Länder sogar Überschüsse erwirtschaftet. Auch die Steuereinnahmen entwickeln sich zugunsten der Länder: Sie haben 2021 355 Milliarden Euro eingenommen, verglichen mit 313,7 Milliarden Euro für den Bund.

In der Auseinandersetzung geht es zudem nicht allein um die Kosten für ein deutschlandweites Ticket: Insgesamt hat der Bund 2022 schon mehr als 10 Milliarden Euro überwiesen, hinzu kamen 2,5 Milliarden Euro, um die Ticketausfälle der letzten drei Monate zu begleichen. Die Länder fordern außerdem 3,15 Milliarden Euro, um die steigenden Energie- und Personalkosten stemmen zu können.

Sollte das Geld nicht fließen, drohten Ticketpreiserhöhungen oder drastische Kürzungen von ÖPNV-Verbindungen. Wissing dagegen möchte die Länder zu Reformen bewegen. Er hält die ganze Struktur für reformbedürftig, auch das Ticketsystem kritisiert er als zu kompliziert und kostenträchtig. Er bezifferte allein die Vertriebskosten für ÖPNV-Tickets auf 2 Milliarden Euro im Jahr.