Wagit Alekperow : Chef von Lukoil zurückgetreten

Der Chef von Russlands zweitgrößtem und privatem Ölkonzern Lukoil, Wagit Alekperow, ist überraschend von seinem Posten zurückgetreten und verlässt auch den Aufsichtsrat des Unternehmens. Das teilte der Konzern am Donnerstag mit, ohne Gründe für die Entscheidung zu nennen.

Auch über einen Nachfolger ist bisher nichts bekannt. Der 71 Jahre alte Alekperow, dessen Vermögen von „Forbes“ auf 10,5 Milliarden Dollar geschätzt wird und der als zehntreichster Russe gilt, war Mitte April wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine von Großbritannien und Australien mit Sanktionen belegt worden. In russischen Medien wird spekuliert, dass der Rücktritt mit den Strafmaßnahmen zu tun haben könnte – möglicherweise soll so Schaden von Lukoil abgewendet werden.

Schon andere russische Geschäftsleute haben wegen persönlicher Sanktionen Führungspositionen aufgegeben. Erst kürzlich war der Gründer des Mischkonzerns AFK Sistema, Wladimir Jewtuschenko, aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden und hatte ein Aktienpaket an seinen Sohn übergeben, nachdem er von Großbritannien mit Strafmaßnahmen belegt worden war. Alekperow hält 3,12 Prozent des an der Moskauer und Londoner Börse notierten Konzerns mit Stimmrecht und 5,43 Prozent ohne Stimmrecht; er ist also kein Mehrheitsaktionär.

Alekperow, der einer aserbaidschanischen Ölarbeiterfamilie entstammt, hatte 1991 den zunächst noch staatlichen Ölkonzern „LangepasUrajKogalymneft“ mitbegründet, der einige der besten russischen Ölvorkommen umfasste. 1993 wurde der Konzern in „Lukoil“ umbenannt und in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, an deren Spitze Alekperow seit 1993 stand.

Alekperow war in der Sowjetunion stellvertretender Ölminister und gilt als loyaler Weggefährte Präsident Wladimir Putins. Allerdings hatte der Aufsichtsrat seines Konzerns, der für 2 Prozent der globalen Ölförderung steht, Anfang März seine „Besorgnis“ wegen der „tragischen Ereignisse“ in der Ukraine bekundet und hatte sich für die „schnellstmögliche Beendigung des bewaffneten Konflikts und seine Lösung durch Verhandlungen und mit diplomatischen Mitteln“ ausgesprochen. Dies hatte in Kreml-nahen Medien Empörung hervorgerufen.