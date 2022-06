Sanktionspaket der EU : Wie Russland das Ölembargo umgehen könnte

Protest: Greenpeace-Aktion nahe Asgardstrand gegen Lieferungen russischen Öls an Norwegen Bild: via REUTERS

Das sechste Sanktionspaket der Europäischen Union gegen Russland, das an diesem Freitag beschlossen wurde, könnte Moskau noch weniger wehtun als gedacht. Während der Transport russischen Öls durch Leitungen nach Westen ohnehin erlaubt bleiben soll, gibt es nun auch Zweifel, ob der von der EU ins Visier genommene Abtransport per Schiff mit den angekündigten Sanktionen wirksam unterbunden werden kann. Im Detail geht es um das sogenannte Rückversicherungsverbot, das verhindern soll, dass russisches Öl per Tanker nach China, Indien und andere Länder gebracht wird.

Fachleute äußerten gegenüber der F.A.Z. den Verdacht, dass Russland das Rückversicherungsverbot relativ einfach umgehen kann und in einem halben Jahr, wenn die Sanktionen greifen sollen, den Rohstoff problemlos wird abtransportieren können. Die westlichen Versicherungsmärkte würden die Sanktionen konsequent umsetzen, sagte Jan Blumenthal, Deutschlandchef des Versicherungsmarkts Lloyd’s. Was man aber nicht verhindern könne: „Wenn andere politische Systeme einen anderen Willen haben und es Rückversicherer von dort nicht allein schultern könnten, können sie über staatliche Deckungen unterstützt werden. Es lassen sich also Wege finden, um die Sanktion zu umgehen.“

Um genau das zu verhindern, wollte die Europäische Kommission dem russischen Ölexport ursprünglich gleich einen doppelten Riegel vorschieben: Erstens sollten Tanker, die unter der Flagge eines EU-Mitglieds fahren oder von einem Reeder mit Sitz in der EU betrieben werden, kein russisches Rohöl und keine Raffinerieprodukte mehr befördern dürfen. Zweitens sollen die Öltanker nicht mehr in der EU gegen Umweltkatastrophen und andere Schäden versichert werden können. Das macht die Schiffe für den Transport von Öl faktisch wertlos, weil die Kosten einer Ölpest schnell Milliardendimension erreichen. Es dauerte jedoch keinen Tag, da meldeten die drei EU-Mitgliedstaaten mit den größten Schiffsflotten, Griechenland, Zypern und auch Malta, Bedenken an. Ohne eine enge internationale Abstimmung ergebe ein Cargo-Verbot keinen Sinn, argumentierten sie. Tatsächlich dürfte es ihnen vor allem um das eigene Geschäft gegangen sein.

Zypern und Griechenland hatten schon im fünften Sanktionspaket das Anlegeverbot für russische Schiffe in den EU-Häfen verwässert. Die französische Ratspräsidentschaft und die Europäische Kommission reagierten schnell und strichen das Cargo-Verbot. Beim EU-Gipfel ging es deshalb nur noch um das Rückversicherungsverbot. Wobei weder die Europäische Kommission noch Diplomaten von „nur“ sprechen wollen. „Das Rückversicherungsverbot hat letztlich den gleichen Effekt wie das Cargo-Verbot“, heißt es in der Kommission. „Es ist politisch aber leichter für die Regierungen zu verkaufen“, ergänzt ein Diplomat. Entscheidend dafür, dass Griechenland und Zypern das Rückversicherungsverbot am Ende akzeptierten, sei gewesen, dass sich auch das Vereinigte Königreich dem Verbot angeschlossen habe und es so weitgehend gleiche Bedingungen für alle gebe. Schließlich ist damit auch die ­führende Versicherungsbörse der Welt Lloyd’s betroffen, die einen erheblichen Anteil der weltweit verschifften Waren rückversichert. London ist der Ort, an dem die allermeisten Öltanker-Lieferungen versichert werden.

Wie wirksam das Rückversicherungsverbot ist, hängt davon ab, ob Russland anderswo Alternativen findet. Indien hat schon vor Wochen erklärt, das russische Öl zu Discountpreisen einschließlich der Transportversicherung einzukaufen. Russland hat in den vergangenen Wochen die Kapazitäten seines staatlichen Rückversicherers bereits aufgestockt. Wie weit diese Kapazitäten reichen, ist fraglich. Ölfachmann Adi Imsirovic vom Oxford Institute for Energy Studies sagt, Russland und andere Länder könnten einen Teil der Versicherungen für die Transporte selbst übernehmen. Doch könne die „schiere Größe der finanziellen Risiken“ Russland und seine Partner leicht überfordern. Deshalb hält er das Versicherungsverbot für russische Öltransporte für „eine große Errungenschaft“. Leigh Hansson, Sanktionsfachmann der Anwaltskanzlei Reed Smith, sagt, der Effekt sei „nicht hoch genug einzuschätzen“. Skeptischer ist Jan-Oliver Thofern, Leiter des deutschen Rückversicherungsgeschäfts des internationalen Maklers Aon. Bislang sei nur von Rückversicherern die Rede, das Verbot müsse aber auch für Erstversicherer gelten. „Die Folgen sind noch nicht abschätzbar“, sagte er der F.A.Z.

Die EU-Sanktionen könnten zudem noch auf einem anderen Weg umgangen werden: Wenn russisches Öl mit einer größeren Menge anderen Öls vermischt wird, muss Russland als Herkunftsland nicht mehr angegeben werden. Iran hat so die Sanktionen gegen seine Ölexporte umgangen. Russisches Öl wird meist zu griechischen Häfen gebracht, wo es schon heute teilweise vermischt und auf dem Wasser zwischen verschiedenen Tankern für den weiteren Export verladen wird. Zur Frage, ob solche Transporte unter veränderten Versicherungsbedingungen künftig noch möglich sind, wollte der griechische Branchenverband keine Stellung nehmen. Ein Sprecher des griechischen Außenministeriums teilte auf Anfrage aber grundsätzlich mit: „Die Russen werden immer Wege finden, ihr Öl außerhalb der EU zu verkaufen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns mit den Sanktionen nicht mehr selbst schaden als Russland.“5

Autoren: Hendrik Kafsack, Philipp Krohn, Philip Plickert, Johannes Pennekamp, Christian Schubert und Katharina Wagner