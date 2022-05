Neue Sanktionen gegen Russland : Habeck hadert mit dem Ölembargo

Das neue Ölembargo der EU gegen Russland ist aus Sicht der Bundesregierung zu halbherzig ausgefallen. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sprach am Dienstag von einem „Gewürge um das sechste Sanktionspaket“, mit dem er „nicht glücklich“ sei.

Auf Druck des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán hatten die Staats- und Regierungschefs zuvor Pipelineöl von den Strafaktionen ausgenommen und diese auf Schiffsladungen beschränkt. Habeck sagte, solche Kompromisse ließen Klarheit vermissen und liefen Gefahr, die gerade erzielte Einigkeit der EU wieder aufzubrechen. Orbán richte den Blick nur auf sein eigenes Land und ignoriere globale Prinzipien. „Mich irritiert, dass man so ruchlos für eigene Interessen pokert“, sagte Habeck auf dem Wirtschaftstag der CDU in Berlin.

Eine einheitliche Linie gegen Russland sei wichtig, um dessen Aggression Einhalt zu gebieten. Neben dem Überfall auf die Ukraine erinnerte der Minister an die „Morde als politisches Instrument“ wie etwa im Berliner Tiergarten und an das russische Vorgehen in Syrien und Tschetschenien. Wenn man tatenlos zusehe, könnte es passieren, dass zum Beispiel die Republik Moldau angegriffen werde.

CDU-Wirtschaftsrat für Kernkraft

Der Kompromiss betrifft eigentlich auch Deutschland: Denn über das Röhrensystem Druschba werden seit DDR-Zeiten zwei große Raffinerien im brandenburgischen Schwedt und in Leuna in Sachsen-Anhalt beliefert. Das vom französischen Total-Konzern betriebene Leuna kann auf Schiffsöl vom polnischen Hafen Danzig umstellen, schwieriger ist die Lage in Schwedt. Die PCK-Raffinerie dort gehört mehrheitlich dem russischen Staatskonzern Rosneft, der selbst das Druschba-Öl liefert und kein Interesse an einer alternativen Versorgung hat.

Nach Habecks neuem Energiesicherungsgesetz wäre es jedoch möglich, Schwedt unter Treuhänderschaft zu stellen oder sogar zu enteignen, wenn das zur Versorgung nötig werden sollte. Polen will in keinem Falle einen russischen Eigentümer in Schwedt von Danzig aus beliefern. An der Raffinerie hängen weite Teile Ostdeutschlands, sie verarbeitet 12 Prozent des deutschen Rohölimports.

Nach dem Willen der Bundesregierung ändert der EU-Kompromiss nichts am Ausstieg aus dem russischen Öl. Polen und Deutschland wollten die Ausnahme für die Pipelines nicht nutzen und stellten den Bezug wie vorgesehen zum Jahresende ein, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Trotz der Zugeständnisse an Ungarn würden künftig zwei Drittel der russischen Öllieferungen in die EU mit einem Einfuhrverbot belegt.

Wie Berlin den vollständigen Importverzicht bewerkstellige, werde derzeit erarbeitet, teilt das Bundeswirtschaftsministerium mit. Dies sei besonders für Schwedt mit ihrem russischen Mehrheitseigner drängend. Obgleich die halbe politische Lösung aus Brüssel für Schwedt nichts ändert, herrschte in der Oderstadt am Montag doch Erleichterung. Die neuen Möglichkeiten könnte man „auch in Schwedt dafür nutzen, dass wir längere Übergangszeiten für den Ausstieg aus der Rohölverarbeitung haben“, sagte Bürgermeisterin Annekathrin Hoppe (SPD). „Solange wir das russische Öl hier in Schwedt verarbeiten dürfen, ändert sich nichts. Noch läuft alles.“

Sollte sich Deutschland aber freiwillig von der Druschba-Versorgung trennen, brauche die Anlage in der Uckermark eine Alternative. Die Partei Die Linke verlangte, die Ausnahmen für Ungarn müssten auch für die neuen Bundesländer gelten. „Die Ostdeutschen dürfen nicht die Gelackmeierten der Embargopolitik sein“, sagte der Ostbeauftragte der Linksfraktion, Sören Pellmann. Ohne Sonderregelungen könnte die ostdeutsche Wirtschaft „um Jahre zurückgeworfen werden“.

Angesichts einer sich abzeichnenden Energiekrise regte der CDU-Wirtschaftsrat an, die letzten drei deutschen Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen. Für den Übergang auf dem Weg zu erneuerbaren Energien dürften Kohle- und Atomkraftwerke kein Tabu sein, sagte deren Präsidentin Astrid Hamker am Dienstag: „Mit dem zumindest temporären Weiterlaufen unserer sicheren Atomkraftwerke und der sauberen Kohlekraftwerke könnten wir neue kritische Abhängigkeiten von manch autokratischem Staat des Nahen Ostens reduzieren.“ Deutschland habe sich selbst in die Abhängigkeit von russischem Gas hineinmanövriert, sagte sie.