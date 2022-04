Embargo gegen Russland : Ohne russische Importe reicht die deutsche Ölreserve wohl 10 Monate

CSU-Chef Markus Söder fordert eine Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken in Deutschland. Die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zum Ausbau der Erneuerbaren Energien seien richtig, um sich relativ schnell unabhängig zu machen von russischen Energien. „Aber es wäre töricht, jetzt aus der Kernenergie auszusteigen“, sagte der bayerische Politiker im ZDF Morgenmagazin. Habeck bringt am Mittwoch seine Pläne zum Ausbau der Ökoenergie in das Kabinett der Regierung und stellt diese später auch vor.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen droht nach dem von ihrer Behörde gerade vorgeschlagenen Importstopp von Kohle auch ein Ölembargo gegen Russland an. Vor dem Europäischen Parlament sagte sie: „Diese Sanktionen werden nicht unsere letzten Sanktionen sein.“ Und sie fügte hinzu: „Jetzt müssen wir uns Öl anschauen und die Einnahmen, die Russland aus fossilen Brennstoffen bezieht.“ Ähnlich äußerte sich auch EU-Ratspräsident Charles Michel. „Ich denke, dass auch Maßnahmen bei Öl und selbst Gas früher oder später nötig werden.“

Für Erdgas können die Unternehmen ihren Bestand in Gasspeichern einlagern. Derzeit liegt der Füllstand der Speicher in Deutschland bei 26 Prozent, was für diese Jahreszeit nicht unüblich, aber auch nicht viel ist. Im Gegensatz dazu gibt es für Erdöl eine Reserve, die der Erdölbevorratungsverband (EBV) vorhält. Die gesetzliche Vorhaltepflicht umfasst die durchschnittlich in 90 Tagen in die Bundesrepublik eingeführte Menge an Erdöl und Erdölerzeugnissen. Dabei geht es um Rohöl, Ottokraftstoff, Dieselkraftstoff, leichtes Heizöl und Flugturbinenkraftstoff (JET A-1). Der EBV hat derzeit Vorräte von etwa 24 Millionen Tonnen Erdöl und Erdölerzeugnissen. Wenn die fast 28 Millionen Tonnen Import aus Russland wegfallen sollten, würde die Reserve dies wohl noch zehn bis elf Monate ausgleichen können.

Erst 2024 weitgehend unabhängig von russischem Gas

Für Habeck kann Deutschland bis zum Herbst unabhängig von russischer Steinkohle sein und bis zum Jahresende „nahezu unabhängig“ von russischen Ölimporten. Doch mit Erdgaslieferungen rechnet der Minister noch zwei Jahre lang. Erst bis Mitte 2024 sei es möglich, weitgehend unabhängig von russischem Gas zu werden.

Die deutschen Kohlenimporteure gehen davon aus, dass Importe aus Russland bis zum Jahresende vollständig durch neue Lieferanten ersetzt werden können. Der Bundesverband der Deutschen Industrie unterstützt den Sanktionskurs der Politik bei Kohle - warnt aber vor einem Komplettausfall russischer Gaslieferungen.

Ifo-Präsident für Gas-Parallelstrukturen

Der Präsident des Ifo-Wirtschaftsforschungsinstituts Clemens Fuest wirbt dafür, Alternativen zu russischem Gas aufzubauen. „Wir brauchen Parallelstrukturen, um Gasimporte aus Russland in künftigen Krisen falls notwendig schnell und zu tragbaren Kosten unterbrechen zu können“, schreibt er in einer neuen Analyse. Dies sei aus wirtschaftlichen und strategischen Gründen einem vollständigen Ausstieg aus russischem Gas vorzuziehen, unabhängig davon, ob die Importe während des Krieges unterbrochen werden.