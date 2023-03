Aktualisiert am

Mitunter führen auch asphaltierte Wege zum grünen Ziel. Eine der vielen Streitigkeiten der Ampel dreht sich darum, ob die Straßen schneller ausgebaut werden sollen oder ob das im Widerspruch zur Energiewende und dem Klimaschutz steht. An einem zentralen Punkt allerdings berührt sich die von den Grünen gewünschte Ausweitung des Ökostroms mit der von der FDP propagierten Ertüchtigung der Straßen.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin

Denn ohne bessere Fahrwege lassen sich die vielen neuen Windkraftanlagen nicht befördern. Das wurde auf dem Windgipfel am Mittwoch in Berlin deutlich. Man wolle die Bauteile zwar auch per Bahn und Schiff transportieren, sagte Verkehrsstaatssekretär Michael Theurer (FDP) der F.A.Z. „Aber gerade die Schwertransporte für Windräder, bei denen es häufig keine Alternative zu einer funktionierenden Straßeninfrastruktur gibt, zeigen, dass alle Verkehrsträger für eine klimaneutrale Zukunft nötig sind.“