Johannes Stroebel kennt Antworten auf Fragen, die für viele Deutsche relevant sind. Wie sind die aus Syrien geflohenen Menschen heute integriert? Funktioniert es in Bayern besser als in Niedersachsen? Und wovon hängt der Erfolg ab?

Der 37 Jahre alte Forscher kennt die Antworten, weil er mit Hilfe von Facebook-Daten ermitteln konnte, wie viele deutsche Kontakte Syrer inzwischen haben. Seine zentralen Ergebnisse: In ländlichen Gebieten – zum Beispiel in Teilen von Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen – funktioniert die soziale Integration besser als in den Städten. Ein entscheidender Faktor sind die Integrationskurse. Wo es viele Angebote gibt, haben die Syrer tatsächlich mehr Kontakte mit Deutschen geknüpft und besser Deutsch sprechen gelernt.