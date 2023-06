Fast könnte man meinen, es wäre alles schon wieder vergessen. Alles, was die deutsche Politik über Wissenschaft gelernt hat, damals in der Corona-Krise, und in der Klimadiskussion sowieso. Außenseiter mit Minderheitsmeinungen gibt es in der Forschung immer, das war die Lehre der vergangenen Jahre, und vielleicht stellt sich auch später einmal heraus, dass sie recht haben – aber deswegen sollte man nicht sofort die Mehrheitsmeinung verwerfen.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.







Alexander Wulfers Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Ist das Coronavirus doch aus einem Labor in China entwichen? An diese wissenschaftliche Minderheitsmeinung wollte anfangs nur Donald Trump glauben. In der Klimadebatte gibt es zum Beispiel den dänischen Statistiker Björn Lomborg, der sich an den Rand der Wissenschaft katapultiert hat mit der These, dass es für die Menschheit größere Bedrohungen gebe als den Klimawandel, zum Beispiel dreckige Luft in Innenräumen in armen Ländern. Aufgeklärte Zeitgenossen weisen solche Thesen meistens weit von sich. „Follow the Science“, das heißt in der Regel: Folge der Mehrheitsmeinung, was in guter Wissenschaft manchmal schon schwer zu definieren ist. Aber doch zumindest nicht den wissenschaftlichen Außenseitern. Umso bemerkenswerter ist, dass dieser Appell in der wirtschaftspolitischen Diskussion keine große Rolle spielt.