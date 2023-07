Aktualisiert am

Die Fachleute aus der Monopolkommission drängen auf mehr Wettbewerb im Bahnsektor und auf eine Abtrennung der Infrastruktur. Die Pläne der Ampelkoalition halten sie für einen „guten Schritt in Richtung Entflechtung“.

Ein ICE steht am Nürnberger Hauptbahnhof am Gleis. Bild: dpa

Die Monopolkommission hat weitreichende Reformen für die Bahn angemahnt. Im jüngsten Sektorgutachten empfahl das Expertengremium, die geplante gemeinwohlorientierte Infrastruktursparte der Deutschen Bahn namens Infra Go weitgehend unabhängig vom Staatskonzern zu machen – und zwar sowohl wirtschaftlich als auch organisatorisch. Bei der reinen Zusammenlegung der beiden Tochtergesellschaften DB Netz und DB Station & Service dürfe es nicht bleiben. Das Gutachten, das am Dienstag veröffentlicht wird und das der F.A.Z. vorab vorlag, macht daneben Vorschläge für eine stärkere Qualitätssicherung im Schienennetz und mehr Wettbewerb im Vertrieb.

Thiemo Heeg Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



„Es wird höchste Eisenbahn für ambitionierte Reformen,“ resümiert der Vorsitzende der Monopolkommission, Jürgen Kühling. Das zeige sich nicht zuletzt an den gravierenden Mängeln der gesamten Infrastruktur und den vielen Verspätungen und Zugausfällen. Die geplante Gründung einer gemeinwohlorientierten Infrastrukturgesellschaft könne ein sinnvoller Baustein eines umfassenden Reformpakets sein. Allerdings sei auf eine wettbewerbliche Ausgestaltung der Infra Go zu achten.

Die Fachleute plädieren dafür, Vorstand und Aufsichtsrat der neuen Gesellschaft personell unabhängig von den Verkehrsgesellschaften der DB zu besetzen. Daneben müsse die DB ihre Ergebnisse transparenter in den Geschäftsberichten ausweisen, „um einer wettbewerbsschädlichen Quersubventionierung entgegenzuwirken“. Kühling betonte: „Eine gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft muss sich allen Nutzern der Infrastruktur gleichermaßen verpflichtet fühlen.“ Er liegt damit auf einer Linie mit den Wettbewerbern der Deutschen Bahn. Diese kritisieren immer wieder, von der zuständigen DB Netz benachteiligt zu werden.

Behinderungspraktiken der Deutschen Bahn

In der 82 Seiten umfassenden Untersuchung wird daneben eine Neuausrichtung der Eisenbahnregulierung verlangt. Mit stärkeren Anreizen müsse der Betreiber der Infrastruktur bewegt werden, nachhaltig in die Qualität des Schienennetzes zu investieren. Die Monopolkommission empfiehlt, die Trassenpreise, die Eisenbahngesellschaften für die Netznutzung bezahlen müssen, an Kriterien wie Pünktlichkeit oder Netzgröße zu knüpfen.

Für wichtig halten die Fachleute daneben mehr Wettbewerb im Vertrieb. Im deutschen Markt hätten es unabhängige Vertriebsdienstleiser schwer, Fuß zu fassen. Das liege vor allem daran, dass der DB-Konzern konkurrierenden Vertriebsunternehmen Daten vor allem zu erwarteten Ankunfts- und Abfahrtzeiten zugunsten des eigenen Vertriebs vorenthalte. Kühling sprach von „Behinderungspraktiken“. Auch das Bundeskartellamt hatte die Deutsche Bahn in der vergangenen Woche in dieser Hinsicht gerügt.

Mehr zum Thema 1/

Unterm Strich sehen die Wirtschaftsfachleute für die Konkurrenten des Staatskonzerns kaum Fortschritte. „Die Entwicklung des Wettbewerbs in den Märkten stagniert seit einigen Jahren“, heißt es im Gutachten. Für den Fernverkehr beziffert die Kommission den Marktanteil der DB Fernverkehr AG auf mehr als 96 Prozent. Tatsächlich gibt es hier faktisch nur einen Konkurrenten, nämlich den Flixtrain des Fernbusanbieter Flix. Im Nahverkehr könne der Staatskonzern seinen Marktanteil von 66 Prozent nahezu konstant halten, heißt es weiter. Ähnlich stagniere die Wettbewerbsentwicklung im Güterverkehr.

Die fünfköpfige Monopolkommission ist ein unabhängiges Gremium, das Bundesregierung und Gesetzgebung in den Bereichen Wettbewerbspolitik, Wettbewerbsrecht und Regulierung berät. Sie hat den Auftrag, alle zwei Jahre ein Gutachten zum Wettbewerb im Eisenbahnverkehr zu erstellen.