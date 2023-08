In einem Brief an Wirtschaftsminister Habeck warnen Ökonomen für unkontrollierbaren Kosten des Umbaus der Rente. Zudem empfehlen sie, frühe Renten ab 63 Jahren stark einzuschränken.

Blick in die Zukunft: Die gesetzliche Renten muss an den demographischen Umbruch angepasst werden. Das wird weh tun, soll aber weit größere Schmerzen verhindern. Bild: dpa

Der von SPD, Grünen und FDP geplante weitere Ausbau der gesetzlichen Rente wird nach Ansicht führender Ökonomen nur dann langfristig finanzierbar sein, wenn sich die Koalition gleichzeitig zu einigen empfindlichen Einschnitten entschließt. Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium regt daher nun in einem warnenden Brief an Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) an, dass nur Senioren mit kleineren Einkommen von der beabsichtigten Beschleunigung der jährlichen Rentenerhöhungen profitieren sollen. Auch solle man den Zugang zur abschlagfreien „Rente ab 63“ für langjährig Versicherte auf einen engen Kreis besonders bedürftiger Personen beschränken, schreibt der Beiratsvorsitzende Eckhard Janeba in dem der F.A.Z. vorliegenden Brief an Habeck.

Dietrich Creutzburg Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Falls es nicht den Willen zur Abschaffung der „Rente ab 63“ gebe, empfehlen die Wissenschaftler in ihrem Brief, „Prioritäten zu setzen und sie nur denen zukommen zu lassen, die gesundheitlich und/oder einkommensmäßig weniger privilegiert sind“. Entgegen landläufiger Vorstellung werde die Regelung „überwiegend von gut ausgebildeten, überdurchschnittlich verdienenden und gesünderen Menschen in Anspruch genommen“. Sie befördere Fachkräftemangel.

Ohne solche Begrenzungen drohe der ohnehin unter Druck stehenden Rentenversicherung ein derart starker Ausgabenanstieg, dass „in den 2040er-Jahren mehr als die Hälfte des Bundeshaushalts in die Rente fließen würde“, warnt der Mannheimer Ökonom, der seit Mai dem angesehenen Beratergremium vorsteht. „Die Gefahr ist groß, dass dadurch die Finan­zierung von Zukunftsaufgaben verdrängt wird, etwa der sozial-ökologische Umbau der Wirtschaft, aber auch vermehrte Bildungsanstrengungen und der Ausbau der öffentlichen Infrastruktur.“ Der Beirat bitte Habeck daher, „in der nun kommenden Diskussion die langfristige gesamtwirtschaftliche Perspektive zu betonen“.

Das Rentenpaket II der Ampelregierung nimmt Form an

Tatsächlich nehmen die Pläne der Ampel für ein „Rentenpaket II“ nun konkrete Formen an. Wie aus der Regierungskoalition zu hören ist, haben sich das Arbeits- und das Finanzministerium auf einen fertigen Gesetzentwurf verständigt, der nach Vorstellung dieser zwei Ressorts schon bald vom Bundeskabinett beschlossen werden könnte. Hierbei sollen durch eine neue „Rentenniveau-Haltelinie“ stärkere jährliche Ren­ten­er­höhungen für die Zeit bis 2040 gesetzlich festgeschrieben werden. Zugleich soll ein Element der Kapitaldeckung in die Rente eingebaut werden, das sogenannte Generationen­kapital.

Durch die Haltelinie würde der bisherige Generationenausgleich in der gesetzlichen Rente teilweise ausgehebelt: Mit ihm hätte der Renteneintritt der geburtenstarken Jahrgänge dazu geführt, dass sich die jährlichen Rentensteigerungen verlangsamen. Die geplante Haltelinie gibt stattdessen vor, dass die Renten bis 2040 immer mindestens so stark steigen müssen wie die Löhne. Schon in einem ausführlichen Gutachten von 2021, auf das sich Janeba nun bezieht, hatte der Ökonomenbeirat gewarnt, dass damit der Finanzbedarf sehr schnell um zweistellige Milliardenbeträge je Jahr steigen werde – und deshalb ganz von dieser Haltelinie abgeraten. Da dies aber inzwischen politisch nicht mehr realistisch ist, rät er nun dazu, zumindest das Ausmaß der Mehrkosten zu begrenzen.