Französischer Ökonom Artus : „Deutschland setzt auf die Industrien von gestern“

Weniger Produkte, mehr Dienstleistungen: Die Industrie ändert sich und die Unternehmen in Deutschland orientieren sich völlig falsch – meint Patrick Artus. Im F.A.Z.-Interview erklärt der französische Ökonom, warum sein Bild von der Bundesrepublik so düster ist.

Industrie von gestern? Mitarbeiter arbeiten in Wolfsburg am neuen VW Golf. Bild: dpa

Herr Artus, Sie sind einer der Ökonomen, die Deutschlands wirtschaftliche Lage als besonders bedrohlich ansehen. Warum ist das so?

Deutschland befindet sich in einer strukturellen, nicht konjunkturellen Krise. Denn die Spezialisierung seiner Industrie ist sehr ungünstig: Auto, Chemie und Maschinenbau stehen für 7,2 Prozent der Beschäftigung. In Frankreich sind es nur 1,8 Prozent. Diesen Industriebereichen geht es sehr schlecht, denn sie setzen auf die Produkte von gestern.

Kann sich die Lage nicht bald schon wieder drehen?

Wir erleben einen strukturellen Umbruch weg von einer Welt der Industrie zu einer Welt der Dienstleistungen. Hinzu kommen die neuen Anforderungen an Umwelt- und Klimaschutz. Dieselautos, von denen die deutschen Hersteller noch stark abhängen, will heute niemand mehr kaufen. Für Plastik, auf das die deutsche Chemieindustrie noch stark setzt, gilt jetzt das Ziel, 90 Prozent zu recyceln. Dann braucht man praktisch kein neues Plastik mehr. Auch die Landwirtschaft, die künftig biologischer sein wird, braucht weniger Agrarchemie.

Und der Maschinenbau? Man braucht doch weiter Maschinen, um Dinge herzustellen?

Deutlich weniger als bisher. Die Entwicklung in China ist symptomatisch, auch China wird zur Dienstleistungsgesellschaft. Die Menschen kaufen sich weniger Autos, denn bei der zunehmenden Urbanisierung sind sie in den Städten unpraktisch. Was machen die Leute mit ihrem Geld? Sie fahren am Wochenende weg, und wenn in einem Auto, dann mit einem Leihwagen. Man verreist häufiger, geht ins Restaurant, und währenddessen passt ein Babysitter auf die Kinder auf. Alle diese Entwicklungen, die wir überall verfolgen, kommen den Dienstleistungen zugute, nicht der Industrie. Daher erhöht die Industrie weltweit gesehen nicht mehr ihre Kapazitäten.

Was ist etwa mit dem Wohnen oder dem Bausektor?

Auch da greift das „Teilen“ um sich, schauen Sie sich Airbnb an. Und die Alterung der Bevölkerung verhindert, dass der Bau ein Wachstumssektor ist. Durch das Internet verliert die Logik des Eigentums an Bedeutung. Es ist idiotisch, einen Rasenmäher in der Garage zu haben, den man höchstens eine Stunde in der Woche benutzt; also teilt man ihn sich. Es gibt auch keinen Stolz mehr, ein Auto zu besitzen; vom Statussymbol wird es zum reinen Transportmittel. Man leiht sich, was man vorher gekauft hat. Daher wird in der Welt künftig viel weniger Kapital gebraucht. Und die deutsche Wirtschaft hat da ein Problem, weil sie noch viele Kapitalgüter produziert.

Gibt es gar keine Industriebereiche, die noch wachsen?

Der Flugzeugbau, der Luxusbereich und der Sicherheits- und Verteidigungssektor. Frankreich hat in diesen Bereichen übrigens einige Stärken. Doch seine Industrie ist nur halb so groß wie die deutsche.

Wenn China kein Wachstumsmotor der Industrie ist, kann es künftig Indien sein?

Ja, es stimmt, in Indien steigt der Bedarf an Industriegütern noch, in Afrika auch. Doch das gleicht nicht den Rückgang in China aus. Die Industrie wächst heute noch in Ländern mit niedrigen Löhnen wie in Südasien, etwa Vietnam, Indonesien und den Philippinen oder in Zentraleuropa. Doch selbst in Ländern wie Polen greift man jetzt auf billige Arbeiter aus der Ukraine zurück. Südkorea ist in der gleichen Lage wie Deutschland; als Hochkostenland leidet es unter dem strukturellen Umbruch.

Sie meinen Deutschland ist heute nicht mehr wettbewerbsfähig?

Auf der Kostenseite hat sich die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands stark verschlechtert. Bei den Lohnstückkosten lagen Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien 2007 ungefähr gleichauf. Heute ist Deutschland 16 Prozent teurer als Frankreich oder Italien und 30 Prozent teurer als Spanien. Seit Jahren steigen die Löhne in Deutschland durchschnittlich ungefähr um 3 Prozent – gegenüber 1 Prozent in Spanien und 2 Prozent in Frankreich. Daher verliert die deutsche Wirtschaft im Export erstmals seit der Wiedervereinigung Marktanteile. Seit Anfang 2017 sind die deutschen Ausfuhren um zwei Prozentpunkte weniger gestiegen als der Welthandel. Die Löhne wachsen auch stärker als die Produktivität.