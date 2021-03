Ökonom Markus Brunnermeier : Ab wann Inflation wehtut

Aktualisiert am

Ein Deutscher in Amerika: Ökonom Markus Brunnermeier Bild: Getty

Markus Brunnermeier ist ein deutscher Ökonomieprofessor an der renommierten Princeton-Universität. Geldpolitik und Finanzmärkte gehören zu seinen Forschungsgebieten. Als Deutscher muss er mit dem Generalverdacht leben, dass er wie seine Landsleute ein neurotisches Verhältnis zur Inflation pflegt. Die Hyperinflation des Jahres 1923 hat, so die von angelsächsischen Medien gerne verbreitete These, die Deutschen traumatisiert und bis heute zu übertriebener Sorge vor inflationären Entwicklungen geführt.

Vielleicht ist ja sogar etwas dran: Brunnermeier glaubt tatsächlich, dass die Deutschen stärker als andere Nationen vor allem ein Interesse an stabilen Verhältnissen haben. Lateinamerikanische Länder wie Peru durchlebten Phasen hoher Inflation, ohne dass die Peruaner den Ruf erworben hätten, besonders von Inflationsängsten geplagt zu werden. Die Deutschen hätten ihre Sorgen auch der schweren Deflationskrise des Jahres 1931 widmen können, doch die Sorge vor der Geldentwertung blieb ganz offenbar ein stärkeres Motiv.