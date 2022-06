Ökonom Chris Blattman : Fünf Faktoren, die einen Krieg wahrscheinlicher machen

Bis die ersten Raketen auf Kiew fielen, war es für viele Beobachter unvorstellbar, dass mitten in Europa ein Land ein anderes angreift. Auch Russland hatte vom alten Status quo schließlich über Jahrzehnte profitiert. „Wandel durch Handel“ sollte allen Seiten Frieden und Wohlstand bringen. Wie konnte es also sein, dass dieses Versprechen plötzlich nicht mehr galt?

Alexander Wulfers Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Wer das verstehen will, der muss Chris Blattman fragen. Blattman hat für einen Ökonomen ungewöhnlich viele gewaltsame Konflikte aus nächster Nähe erlebt. Schon als Doktorand fand er sich auf den staubigen Straßen eines Kriegsgebietes in Afrika wieder. „Gehen Sie nicht“, hatten seine Prüfer zu ihm gesagt, viel zu gefährlich sei es zwischen Warlords und Landminen im Norden Ugandas. Blattman ging trotzdem. Als Entwicklungsökonom interessierte ihn, warum manche Menschen arm sind und arm bleiben und andere nicht. In Afrika erkannte er, wie Gewalt jeden Fortschritt im Keim ersticken kann. Aus dem Wirtschaftswissenschaftler wurde ein Friedensforscher. Heute ist Blattman Professor an der Universität von Chicago. Die zentrale Frage seiner Forschung lautet: Warum führen manche Konflikte zu Blutvergießen und andere nicht?