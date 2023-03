Was muss geschehen, damit die Welt auch in Zukunft noch so idyllisch ist? Bild: Plainpicture

Wer um die Jahrtausendwende begonnen hat, sich mit der globalen Ökokrise zu beschäftigen, dürfte damals nicht damit gerechnet haben: Zwei Jahrzehnte später kleben sich aus Sorge um den Planeten junge Menschen an Straßen fest, Schüler lassen freitags den Unterricht sausen, und Aktivisten bewerfen Kunstwerke mit Kartoffelsuppe. Was damals noch als Problem in ferner Zukunft erschien, hat sich inzwischen als eine akute Bedrohung erwiesen. Ökologie ist existenziell.Die Debatten darüber sind aber so zerfasert, kleinteilig und zwischen unterschiedlichen Lagern zugespitzt, dass man sich fragt, ob die Debattierenden eigentlich über dieselbe Sache reden.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. Folgen Ich folge



Team Verzicht und Team Technik halten sich gegenseitig ihre Unzulänglichkeiten vor. Mitten in der größten Energiekrise seit Mitte der Siebzigerjahre subventioniert der Staat zuerst Tankstellen, um Verhaltensänderungen in die Zukunft zu verschieben. Wenig später will er den Einbau neuer Ölheizungen verbieten. Und um das Aus für Verbrennermotoren in Autos ist ein Kulturkampf entbrannt.

Dass so erbittert über diese Fragen gestritten wird, ist die Folge völlig abweichender Perspektiven auf die globale Umweltkrise und auf geeignete Lösungsinstrumente. Viele, die die Lehre der frühen Siebzigerjahre angenommen haben, dass die Biosphäre durch menschliches Wirtschaften an Belastungsgrenzen stößt, werden eher Sympathien für dirigistisches Handeln haben. Dagegen unterschätzen Befürworter marktwirtschaftlicher Lösungen häufig, wie gravierend die Überlastung von natürlichen Schadstoffsenken wie der Atmosphäre und der Ozeane ist. Ökos rufen nach Verboten, Marktwirtschaftler reden Umweltprobleme klein.

Freier Markt und ökologische Grenzen sind vereinbar

Dabei sollte es genau umgekehrt sein. Denn in Theorie und Praxis haben sich marktwirtschaftliche Herangehensweisen als die effizienteren, preisgünstigeren und wirksameren Instrumente erwiesen, um wirtschaftspolitische Ziele zu erreichen. Das freie Spiel des Marktes und ökologische Grenzen sind vereinbar. Aber anders, als viele bislang denken. Es wird dringend Zeit, Nachhaltigkeit aus der Freiheit zu erreichen.

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner wegweisenden Entscheidung im März 2021 dem Gesetzgeber auferlegt, dass Klimaschutz die Freiheit nur insoweit einschränken darf, wie es nötig ist, um das Schutzziel zu erreichen. Aber die Freiheit ist noch aus einem anderen Grund entscheidend: Nachhaltigkeit funktioniert nur, wenn sie innerlich von einer ausreichend großen Menge von Menschen bejaht wird. Weder Dirigismus noch marktwirtschaftliches Laissez-faire werden das erreichen. Vielversprechender ist eine menschenfreundliche Denkrichtung: der Ökoliberalismus.

Noch nie in der Geschichte der Menschheit musste eine Herausforderung von der Dimension des Klimawandels in so kurzer Zeit bewältigt werden. Um zu verstehen, wie gravierend das Problem ist, lohnt es sich, die zeitliche Perspektive einzunehmen, die der US-amerikanische Wissenschaftsjournalist Peter Brannen gewählt hat, als er für sein Buch „The Ends of the World“ recherchierte. Er setzte sich dafür das Ziel, mithilfe von Paläontologen nach den Ursachen der fünf bekannten Massensterben von Arten auf der Erde in den vergangenen 445 Millionen Jahren zu suchen, vom Aussterben der Trilobiten bis zum Ende der Dinosaurier in der Kreidezeit.