Öffentlicher Nahverkehr : Verkehrsminister bringen 49-Euro-Ticket auf den Weg

In Deutschland soll es erstmals dauerhaft ein bundesweit gültiges ÖPNV-Ticket für den Preis von 49 Euro im Monat geben. Darauf haben sich die Verkehrsminister der Länder am Donnerstag gemeinsam mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) in einer zweitägigen Verkehrsministerkonferenz in Bremerhaven geeinigt.

Das Ticket soll, anders als das 9-Euro-Ticket, nur im Abonnement erhältlich sein und für den gesamten Nah- und Regionalverkehr in Deutschland gelten. Mit dem Angebot sollen mehr Kunden vom Auto in Busse und Bahnen gelockt werden, um den Ausstoß von klimaschädlichen Kohlendioxid zu senken.

Das Ticket soll „schnellstmöglich“ eingeführt werden, sagte Maike Schaefer, Bremer Senatorin für Mobilität und Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz. Die Einführung stehe allerdings noch unter dem Vorbehalt, dass die Ministerpräsidentenkonferenz dem zustimmt.

Diese müsse erst über eine zusätzliche Erhöhung der Regionalisierungsmittel entscheiden, um die Finanzierung des ÖPNV längerfristig sicherzustellen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hält es trotz der abermaligen Verzögerung für möglich, dass das Ticket schon im Januar angeboten werden könne.