Verhandlungen beginnen : Personalnot verschärft den Tarifstreit im öffentlichen Dienst

Beschäftigte von kommunalen Einrichtungen und Behörden sehen sich in ihrer Arbeit zunehmend überlastet, weil ihnen eine Flut anspruchsvoller neuer Bundesgesetze immer mehr Zusatzaufgaben beschert. Darauf machen zu Beginn der großen Tarifrunde im öffentlichen Dienst nicht nur die Gewerkschaften aufmerksam – auch die kommunalen Arbeitgeber pflichten ihnen zumindest in der Pro­blembeschreibung bei.

Dietrich Creutzburg Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

In der Tat gebe es mittlerweile eine „lange Liste der Reformen auf Kosten kommunaler Beschäftigter“, sagte deren Präsidentin Karin Welge der F.A.Z. Sie bezog sich unter anderem auf die Reformen von Wohngeld und Bürgergeld, die den Behörden seit Januar deutliche Mehraufwände bereiten. Schon zuvor hätten die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bei Pandemie- und Krisenbekämpfung „Besonderes geleistet, und dafür gebührt ihnen unser aller Dank“.

Welge, die auch Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen ist, tritt in den an diesem Dienstag beginnenden Tarifverhandlungen für 2,5 Millionen Beschäftigte der Kommunen und des Bundes als Verhandlungsführerin der Arbeitgeber an. Während die Gewerkschaften Verdi und DBB Beamtenbund ihre hohen Erwartungen an die Lohnrunde auch mit solchen Mehrbelastungen begründen, lehnen die Arbeitgeber diese Verknüpfung strikt ab.

Die durch Gesetze ausgelösten Belastungen könne man „nicht in Tarifverhandlungen kompensieren“, sagte Welge. Hier sei der Gesetzgeber gefragt, vor allem die Bundespolitik. Es gelte, „gemeinsam zu fordern, bei Gesetzesvorhaben auch die Auswirkungen auf Kommunen zu bedenken, zu berücksichtigen und finanziell auskömmlich zu kalkulieren“.

10,5 Prozent mehr Gehalt für die oberen Tarifgruppen gefordert

Verdi und Beamtenbund fordern diesmal 10,5 Prozent mehr Gehalt für die oberen Tarifgruppen, für alle übrigen verlangen sie 500 Euro mehr im Monat. Da dieser Betrag bis zu einem Gehalt von 4762 Euro mehr als 10,5 Prozent ausmacht, summiert sich die Forderung im Durchschnitt aller Tarifgruppen auf 14 Prozent. Dies ist eine der höchsten Forderungen der jüngsten Tarifrunden. Im aktuellen Konflikt mit der Deutschen Post ging Verdi indes mit 15 Prozent noch etwas weiter.

Die Folgen der von der Ampelkoalition im Herbst beschlossenen Wohngeldreform hatte zuvor der DBB-Vorsitzende Ulrich Silberbach scharf kritisiert: Für die damit beschlossene Verdreifachung der Zahl der Antragsteller fehle es den Ämtern schlicht an Personal – und vorhandene Mitarbeiter „verzweifeln, wenn sie deshalb dem x-ten fassungslosen Geringverdiener erklären müssen, dass es von der Wohngeldbeantragung bis zur Entscheidung Monate dauern kann“, berichtete Silberbach auf der Jahrestagung seiner Organisation in Köln. Dies sei nur ein Beispiel von vielen. „Die Hütte brennt an allen Ecken.“

Mehr zum Thema 1/

Auch der Deutsche Landkreistag hat die eilig beschlossene Wohngeldreform sehr kritisch kommentiert: „Vor Ort müssen die kommunalen Verantwortlichen nun einmal mehr die Kohlen aus dem Feuer holen“, schimpfte sein Präsident Reinhard Sager. Verdi und DBB folgern daraus, dass nun eine „leistungsgerechte Bezahlung“ der Beschäftigten umso dringlicher sei; außerdem könne der öffentliche Dienst nur mit spürbar höheren Gehältern genügend zusätzliches Personal gewinnen.

Für „Lösungen angesichts des Fachkräftemangels“, wollen sich in der Tarifrunde auch die Arbeitgeber einsetzen – zumal ja auch in den IT-, Ingenieurs- und einigen Sozialberufen Personal fehle, wie Welge betont. Jenseits der Herausforderungen durch personalintensive Gesetze wird dies allerdings durch die angespannte Haushaltslage erschwert: Mit einem zu teuren Tarifabschluss würde den Kommunen „das Geld an anderer Stelle fehlen, wie für notwendige Investitionen in die Mobilitätswende oder bei der Digitalisierung“, warnt die Sozialdemokratin, die seit 2021 die Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände führt.

Umso mehr müsse der öffentliche Dienst im Wettbewerb um knappes Personal auch mit anderen Vorzügen punkten, etwa seiner Arbeitsplatzsicherheit, einer guten Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder auch zusätzlichen Anreizen wie etwa Kita-Zuschüssen. Es sei „ein Irrglaube“, dass der Fachkräftemangel allein durch höhere Entgelte gelöst werden könnte.