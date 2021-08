Öffentlicher Dienst : Verdi fordert 5 Prozent mehr Lohn

Aktualisiert am

Alles schaut auf die Lokführer – neben dem Tarifstreit bei der Deutschen Bahn hat am Donnerstag aber noch eine weitere große Tarifrunde begonnen: die für den öffentlichen Dienst der Bundesländer. Nach dem Willen der Gewerkschaften sollen die Gehälter für die rund 1,1 Millionen Tarifangestellten in diesem Herbst um 5 Prozent steigen. Das teilten die Verhandlungsführer der Arbeitnehmerseite, Verdi-Chef Frank Werneke und der Vorsitzende des DBB Beamtenbundes, Ulrich Silberbach, in Berlin mit.

Das Forderungspaket der Gewerkschaften sieht wie schon in der Einkommensrunde für die Bediensteten von Bund und Kommunen im vergangenen Jahr zudem eine Mindesterhöhung von 150 Euro im Monat vor. Sie würde dazu führen, dass die Gehälter für einfache Tätigkeiten besonders kräftig steigen, da 150 Euro mehr bis zu einem Einkommen von 3000 Euro im Monat einer Erhöhung um mehr als 5 Prozent entsprechen.

Das Einstiegsgehalt für ungelernte Hilfsarbeiter – derzeit 2037 Euro im Monat – würde somit um 7,3 Prozent zulegen. Darüber hinaus fordern die Gewerkschaften eine besonders deutliche Erhöhung für die Beschäftigten im Gesundheitswesen: Sie sollen 300 Euro mehr im Monat bekommen. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 100 Euro steigen.

Corona-Krise belastet Staatskassen

Schon vor den ersten Verhandlungen Anfang Oktober ist damit klar: Es werden schwierige Gespräche. Die Erwartungen vieler Beschäftigter im Landesdienst sind aufgrund der besonderen Belastungen in der Corona-Zeit hoch. Sie hätten in der Pandemie Herausragendes geleistet, sagte Verdi-Chef Werneke, und nannte beispielhaft Unikliniken, Schulen und die Polizei. „Wir haben die klare Erwartung, dass in dieser Tarifrunde Respekt und Anerkennung für diese Leistung zum Ausdruck gebracht wird.“ Hinzu kommt, dass das Preisniveau kräftig zugelegt hat. Die Arbeitnehmertreter hatten schon vor Beginn der Tarifrunde klar gemacht, dass sie einen Abschluss deutlich oberhalb der Inflationsrate anstreben. Diese ist im Juli auf 3,8 Prozent geklettert, zum Jahresende hält die Bundesbank sogar Raten zwischen 4 und 5 Prozent für möglich. Der DBB-Vorsitzende Silberbach betonte darüber hinaus, der öffentliche Dienst sei schon vor der Pandemie auf Kante genäht gewesen und müsse für den Nachwuchs endlich wieder attraktiver werden.

Zugleich hat die Corona-Krise jedoch tiefe Löcher in die Staatskassen gerissen. Allein im ersten Halbjahr dieses Jahres haben Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen fast 81 Milliarden Euro mehr ausgegeben, als sie einnahmen. „Die Gewerkschaften sollten mit ihren Forderungen keine illusorischen Erwartungen wecken, sondern die Realitäten anerkennen“, sagte am Donnerstag der niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU), der auf Arbeitgeberseite für die Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) und damit für alle Bundesländer außer Hessen verhandelt. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst verdienten Wertschätzung. Die Pandemie habe die Länder aber auch finanziell hart getroffen. Die Forderung der Gewerkschaften würde die Haushalte nach Angaben der TdL mit rund 2,4 Milliarden Euro belasten. Schließt man die Beamten ein, wären es rund 7,5 Milliarden Euro.

In der jüngsten Länder-Tarifrunde im Jahr 2019 hatten sich Arbeitgeber und Gewerkschaften auf Gehaltserhöhungen von jeweils 3,2 Prozent für die Jahre 2019 und 2020 und weitere 1,4 Prozent zu Beginn dieses Jahres geeinigt. Etwas weniger üppig fiel der Tarifabschluss für die 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen im vergangenen Jahr aus, das schon von der Corona-Krise geprägt war. Er sieht eine Erhöhung von 3,2 Prozent in zwei Stufen vor und gilt auch als Maßstab für die Länderrunde. Verdi-Chef Werneke sagte, die nun anstehende Tarifrunde werde „sicherlich nicht einfach“. Auf Nachfrage betonte er, Streiks seien vorerst kein Thema, grundsätzlich seien die Gewerkschaften aber arbeitskampffähig. Nach der Vorstellung von Verdi und DBB Beamtenbund soll der Tarifabschluss eine Laufzeit von zwölf Monaten haben und zügig auf die Beamten übertragen werden.