Hohe Gehaltsforderungen : Die große Unvernunft im öffentlichen Dienst

Verdi-Warnstreiks gab es immer wieder – wie hier an der Weserpromenade in Bremen im November 2021.

In Sonntagsreden und zu anderen feierlichen Anlässen preisen insbesondere Regierungspolitiker den öffentlichen Dienst gerne für dessen Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit. Es ist ihre Art, den Beschäftigten in Behörden und öffentlichen Einrichtungen zu danken – dafür, dass sie das politische Handeln immer wieder von Neuem in den Alltag übersetzen, auch wenn es manchmal auf Basis sprunghafter Beschlüsse und unausgegorener Gesetze geschehen muss.

Allerdings klingen solche Grußbotschaften in den Ohren der Adressaten zunehmend hohl, wenn der Eindruck entsteht, dass sich die Politik zwar immer intensiver um Parteitaktik und kurzfristige Öffentlichkeitswirkung kümmert, während sie sich immer weniger um die Umsetzbarkeit ihrer Beschlüsse zu scheren scheint. Nicht nur die vielen hastigen Beschlüsse im Dienste von Krisenbekämpfung haben dazu beigetragen, dass sich dieser in der Bevölkerung schon länger verbreitete Eindruck auch unter Staatsbediensteten und ihren Gewerkschaften verstärkt.

Dafür stehen etwa die eilig durchgepaukten Reformen von Wohngeld und Bürgergeld. Sie erfordern viel zusätzliches Personal – was auch der sozialistischer Umtriebe unverdächtige Landkreistag bestätigt. Weil dies aber nicht beachtet wurde, mehr Personal ohnehin nicht sofort verfügbar wäre und auch die potentiell entlastende Digitalisierung der Abläufe auf sich warten lässt, bleiben die Probleme wieder einmal an den vorhandenen Beschäftigten hängen. Diese, so warnte der Beamtenbund gerade auf seiner Jahrestagung, hätten es satt, für solche Fehler auch noch gegenüber frustrierten Bürgern den Kopf hinzuhalten.

Die Kommunen nicht vergessen!

Für die in Kürze beginnende Einkommensrunde für mehr als 2,5 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen sind das keine guten Vorzeichen. Denn zur Klärung dieses tieferen Konflikts sind Tarifverhandlungen eigentlich der falsche Ort. Dort geht es um das Ausmaß von Lohnerhöhungen. Aber es wird dort nicht darüber entschieden, wie viel Personal- und Verwaltungsaufwand künftige Gesetze auslösen – und auch nicht, wie viel Stellenaufbau sich der Staat, also Politik im Auftrag der Bürger, bei leeren Kassen leisten will.

Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund werden sich unter dem Druck verärgerter Mitglieder aber um solche Differenzierung kaum scheren. Ihre Ausdrucksform wird ein umso härteres Auftreten in der Tarifrunde sein. Dass diesmal schon weit vor deren Beginn über einen „Flächenstreik“ spekuliert wurde, ist insofern kein Zufall. Und schon mit ihrer Lohnforderung hatten die Gewerkschaften klargemacht, dass sie keine Tarifpolitik nach Maßstäben gesamtwirtschaftlicher Vernunft zu führen gedenken. Sie fordern 10,5 Prozent für die obersten Tarifgruppen und pauschal 500 Euro mehr im Monat für die übrigen – was im Durchschnitt aller Tarifgruppen 14 Prozent entspricht.

Zur Einordnung darf man daran erinnern, dass die nicht als bescheiden geltende IG Metall in ihrer Tarifrunde jüngst noch eine 8-Prozent-Forderung für angemessen hielt. Bezahlen müssten den Extrazuschlag für den öffentlichen Dienst Beschäftigte und Betriebe der derzeit fragilen Privatwirtschaft aus ihren Einkommen. Und sollte der Staat mit deren Geld dann – wie von Verdi und Beamtenbund erhofft – wirklich mehr Personal für den öffentlichen Dienst gewinnen, nähme er diese Arbeitskräfte auch noch den mit Personalnot ringenden Betrieben weg.

Verdi und Beamtenbund warnen zu Recht vor der Kluft zwischen einer Gesetzgebung der vollmundigen Versprechen und den realen Kapazitäten der Verwaltung. Wie diese geschlossen werden soll, ist aber politisch zu klären, da eine noch üppigere Personalausstattung nicht alternativlos ist. Naheliegend wäre, den Umfang der Staatstätigkeit auf das zu begrenzen, was die vorhandenen Kräfte sinnvoll leisten können. Ihre Zahl ist seit 2010 immerhin schon um eine halbe Million auf 5,1 Millionen gewachsen.

In der Tarifrunde könnte indes noch ein anderer Faktor wichtig werden. Denn neben dem Bund mit Innenministerin Nancy Faeser (SPD) treffen die Gewerkschaften dort nun einmal auch auf die Vertreter der Kommunen. Unter diesen sind viele von den Zumutungen der Bundespolitik für die operative Ebene ähnlich genervt wie die Beschäftigten – aber umso weniger zu teuren Kompromissen bereit.

Das weckt Erinnerungen an eine hitzige Gemengelage nach der Jahrtausendwende: Damals gerieten die Arbeitgeber auf Länderebene an die Grenzen ihrer Konsensbereitschaft und stiegen dann aus dem zuvor einheitlichen Flächentarifvertrag für den ganzen öffentlichen Dienst aus. Dies schmerzt die Gewerkschaften bis heute. Nun müssen sie aufpassen, dass ihr Furor nicht auch noch die Kommunen über diese Grenze treibt.