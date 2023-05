„Man sieht doch einige blinde Flecke in der deutschen Debatte“: Mit diesen Worten nahm Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Montag den Wirtschaftsbericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) entgegen. Die Organisation fordert Deutschland darin zum einen auf, die Anstrengungen für den Klimaschutz zu intensivieren, etwa durch den Abbau umweltschädlicher Subventionen. Zudem mahnt sie niedrigere Steuern an, auch um das Arbeiten in Deutschland attraktiver zu machen.

Der Wirtschaftsbericht der OECD für Deutschland wird alle zwei Jahre erstellt. Was den Konjunkturausblick betrifft, unterscheiden sich die Prognosen nicht wesentlich von denen der Bundesregierung und der Wirtschaftsforschungsinstitute. Für dieses Jahr erwartet die OECD für Deutschland ein Wirtschaftswachstum von 0,3 Prozent, für 2024 ein Plus von 1,3 Prozent. Spannender als die Zahlen sind die politischen Empfehlungen, welche die Organisation mit Sitz in Paris in ihrem Bericht gibt. Etliche stehen im Gegensatz zur gegenwärtigen Politik der Ampelkoalition. Eine expansive Finanzpolitik sei zu vermeiden, Schattenhaushalte sollten zurückgeführt werden, schreibt die OECD zum Beispiel. Habeck hingegen hat gerade vorgeschlagen, für einen subventionierten Industriestrompreis bis 2030 bis zu 30 Milliarden Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) zu nutzen. Auch der Klima- und Transformationsfonds ist fester Teil seiner Politik. „Die Sondervermögen haben ihren Sinn, damit die Transformation gelingen kann. Das kriegen wir im Haushalt nicht abgebildet“, sagte Habeck dazu.

Die OECD spricht sich zugleich für eine flexiblere Handhabung der Schuldenbremse aus, was Finanzminister Christian Lindner (FDP) nicht gefallen dürfte. Zum Thema Steuern schlägt die OECD vor, die Einkommensteuerbelastung durch niedrigere Steuersätze und höhere Freibeträge zu senken, das Ehegattensplittung so zu ändern, dass die Arbeitsanreize für die Zweitverdiener steigen, und die Steuervergünstigungen aus dem Verkauf und der Vermietung von Immobilien abzuschaffen.

Mit Blick auf die Klimaschutzpolitik gibt es von der OECD zunächst Lob. „Zwischen 1990 und 2019 hat Deutschland seine produktionsbasierten Emissionen um 36 Prozent gesenkt und damit größere Fortschritte erzielt als die meisten anderen OECD- und G20-Länder“, heißt es in dem Bericht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei in dieser Zeit um 54 Prozent gewachsen. Die Energieintensität, um eine Einheit des BIP zu erzielen, liegt in Deutschland niedriger als im OECD-Durchschnitt. Zugleich stellt die Organisation fest, dass Deutschland das Tempo der Emissionsminderung verdreifachen müsse, um bis 2045 klimaneutral zu werden.

Wie, das steht im Umweltprüfbericht, den die Organisation an Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) übergab. Vor allem die Verkehrspolitik muss demnach umweltfreundlicher gestaltet werden. „Die Dekarbonisierung des deutschen Verkehrssektors ist nicht auf Kurs“, heißt es in dem Bericht. Die OECD spricht sich für mehr Tempolimits sowie Straßengebühren differenziert nach Art und Häufigkeit der Nutzung aus. Es seien „mutige Schritte“ erforderlich, um umweltfreundliche Mobilität im Rahmen einer integrierten Strategie zu fördern. Unter anderem wird eine Überarbeitung der verkehrsbezogenen Steuern und Abgaben empfohlen, die in Deutschland weit unter dem OECD-Durchschnitt lägen. Die Organisation bringt etwa eine Zulassungssteuer für schwere Nutzfahrzeuge nach skandinavischem Vorbild ins Spiel. Die Entfernungspauschale und das Dienstwagenprivileg sollten durch gezielte Förderung bedürftiger Personen ersetzt werden. Habeck sagte, als „treuer Diener der Koalition“ rüttele er nicht am Dienstwagenprivileg.

Insgesamt sollte nach Meinung der OECD mehr auf das Verursacherprinzip abgestellt werden. Steuern auf Umweltverschmutzung und natürliche Ressourcen seien „praktisch inexistent“. Lob bekommt Deutschland für sein 4 Milliarden schweres Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz. Doch müssten mehr Mittel für die Klimaanpassung aufgewendet werden.

Habeck äußerte sich in der Pressekonferenz mit OECD-Generalsekretär Mathias Cormann auch zum umstrittenen Gebäudeenergiegesetz. Aus dem Bundesrat war zuletzt aber die Forderung gekommen, die Vorgaben für neue Heizungen erst 2027 einzuführen. Habeck legte sich nicht auf einen Starttermin fest. Die Parlamentarier würden sicherlich den Kabinettsbeschluss in die ein oder andere Richtung verändern. Ziel sei weiter, das Gebäudeenergiegesetz „in dieser Legislaturperiode ins Werk zu setzen“. In der Koalition sei dazu zweimal der Zeitpunkt 2024 vereinbart worden, fügte er hinzu.