Die deutsche Wirtschaftsleistung wird in diesem Jahr stagnieren. Zu dieser Einschätzung kommt die in Paris ansässige Industrieländerorganisation OECD in einem am Mittwoch vorgestellten Bericht. „Die hohe Inflation schmälert die Realeinkommen und Ersparnisse, wodurch der private Konsum gedämpft wird“, heißt es darin. Nachdem dieser im vergangenen Jahr um 4,9 Prozent gewachsen war, wird er nach Einschätzung der OECD in diesem Jahr um 1,4 Prozent schrumpfen. Deutschlands Export erhole sich dagegen. Auch die Investitionstätigkeit werde trotz steigender Zinsen weiter zunehmen.

Auf die stagnierende Wirtschaftsleistung mit einer expansiven Haushaltspolitik zu reagieren, wäre aus Sicht der OECD verkehrt. Ein solcher Kurs müsse zur Eindämmung der inflationären Spannungen vermieden werden. Zumal der deutsche Staat nach Einschätzung der Organisation auch so selbst mehr investieren und deutliche Steueranreize für „grüne“ Investitionen setzen werde. Um die Energiewende und Digitalisierung zu beschleunigen, mahnt sie bessere Verfahren und höhere Kapazitäten für die Planung und Genehmigung von Infrastrukturmaßnahmen an.

Die OECD-Prognose steht im Kontrast zu der Ende April von der Bundesregierung in Aussicht gestellten Wachstumsrate von 0,4 Prozent, die die Grundlage gebildet hatte für die jüngste Steuerschätzung. „Wir sehen jetzt, dass eine schrittweise Erholung einsetzt“, hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) damals gesagt. Auch die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute hatten ein Plus von 0,3 Prozent prognostiziert. Skeptischer war der Internationale Währungsfonds. Er sagte Mitte April sogar einen Rückgang der deutschen Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent voraus.

Eindringlicher Rat

Von den 38 OECD-Mitgliedsstaaten schneiden nach der neuen Prognose nur Estland, Schweden und Chile in diesem Jahr schlechter ab als Deutschland. In Ungarn, Litauen und Finnland wird die Wirtschaftsleistung demnach ebenfalls stagnieren, ansonsten hingegen überall wachsen – in der Eurozone im Durchschnitt um 0,9 Prozent, in den OECD-Ländern um 1,4 Prozent und in den USA um 1,6 Prozent. Für die Weltwirtschaft sagt die Organisation ein Plus von 2,7 Prozent voraus. Das liegt auch daran, dass es laut OECD für China um 5,4 Prozent und für Indien sogar um 6 Prozent raufgeht.

„Die Weltwirtschaft scheint die Talsohle durchschritten zu haben, der Weg hin zu einem kräftigen und nachhaltigen Wachstum ist jedoch noch lang“, teilte die jüngst ins Amt gekommene OECD-Chefvolkswirtin Clare Lombardelli mit. Faktoren wie die sinkende Inflation, nachlassende Lieferengpässe und die wieder geöffnete chinesische Wirtschaft wirkten zwar konjunkturbelebend, und 2024 sei mit einem globalen Wirtschaftswachstum von 2,9 Prozent zu rechnen. Man liege damit aber „immer noch deutlich unter dem Durchschnitt der zehn Jahre vor der Corona-Pandemie“, mahnte die Britin.

Für ein kräftiges und nachhaltiges Wachstum braucht es nach ihrer Einschätzung wirtschafts- und strukturpolitische Maßnahmen, ergo Reformen – auch wenn dies wegen der hartnäckigen Kerninflation, der hohen Verschuldung und des niedrigen Produktionspotenzials schwierig sei. Die wachsenden geopolitischen Spannungen und die in Sorge um die Sicherheit der Lieferketten von mehreren Ländern eingeführten Handels- und Investitionsbeschränkungen sieht die OECD-Chefökonomin kritisch. „Eine zunehmend restriktive Handelspolitik droht die Gewinne aus dem Welthandel zu schmälern und die Entwicklungsaussichten der Länder der unteren Einkommensgruppe zu verschlechtern“, sagte sie.

Auch ihr geldpolitischer Rat ist eindringlich: „Die Zentralbanken müssen an ihrem restriktiven Kurs festhalten, bis es klare Anzeichen dafür gibt, dass der Inflationsdruck nachlässt“, so Lombardelli. In einigen Volkswirtschaften könnten auch weitere Zinserhöhungen nötig werden, um die hartnäckig hohe Kerninflation zu senken.

Hierbei gelte es allerdings, „sehr wachsam zu sein, denn es ist noch unsicher, welche Auswirkungen die rasche und weltweit weitgehend synchron verlaufende geldpolitische Straffung nach der sehr langen Niedrigzinsphase genau haben wird“. „Einige Vulnerabilitäten“ auf den Finanzmärkten seien schließlich schon zutage getreten.