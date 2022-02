OECD-Chefökonomin im Interview : „Wir sollten länger arbeiten“

Frau Boone, in China und den USA hat sich die Wirtschaft schneller erholt als in der Eurozone und das Vorkrisenniveau schon früher übersprungen. Warum hinkt Europa hinterher?

Es ist etwas komplizierter. Die Länder haben unterschiedliche Wege gewählt, um aus der Krise herauszukommen. Die USA zum Beispiel haben die Einkommen durch Schecks und die Gewährung von Steuergutschriften gestärkt. In Europa gab es viele Programme zum Erhalt von Arbeitsplätzen. In Bezug auf die Wirtschaftsleistung haben sich die USA schneller erholt als Europa, aber in Bezug auf die Beschäftigung war der Einbruch in Europa milder. Dort hat sich der Arbeitsmarkt wieder erholt, während die Beschäftigung in den USA stark eingebrochen ist und immer noch unter dem Vorkrisenniveau liegt.