Zahl der Selbstversorger steigt : Die Deutschen stürmen die Gartencenter

Schaut man sich den Ansturm auf die deutschen Gartencenter und Baumschulen an, könnte man zum Schluss gelangen, dass sich viele Menschen an der Schwelle zur Apokalypse sehen. Seit Ausbruch der Pandemie landeten und landen unzählige Setzlinge für Obstbäume und Gemüsepflanzen in den Einkaufswagen.

Svea Junge Redakteurin in der Wirtschaft. F.A.Z.

Peter Botz, Geschäftsführer des Verbands der deutschen Garten-Center (VDG), schätzt den Zuwachs im Bereich Kräuter, Gemüse und Obst auf 10 bis 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Vielfach hätten die Märkte zuletzt noch mehr verkaufen können. Die Nachfrage war da, doch einige Pflanzen waren irgendwann schlicht ausverkauft“, sagt Botz.

Von ähnlichen Erfahrungen berichtet Johannes Schmitt, stellvertretender Vorsitzender beim bayerischen Landesverband des Bundes deutscher Baumschulen. Seine Obstbaumschule in Poxdorf in der Nähe von Nürnberg verzeichnete gar 30 Prozent mehr Nachfragen.

Dass den Baumschulen angesichts des sprunghaft gestiegenen Interesses stellenweise die Pflanzen ausgingen, liegt auch daran, dass Obstbäume in der Regel mindestens ein halbes Jahr angezüchtet werden müssen, bis sie verkauft werden können. Wenngleich die Baumschulen inzwischen die Produktion hochgefahren haben, sind einige Sorten erst ab September wieder verfügbar.

Angst vor Versorgungsengpässen als Auslöser

Besonders großer Beliebtheit erfreuen sich neben dem klassischen Apfelbaum vor allem Beerengehölze wie Johannisbeeren, Brombeeren, Stachelbeeren oder Himbeeren. Bei Gemüse sind Tomaten- und Paprikapflanzen besonders gefragt – am liebsten solche, die unter Bio-Bedingungen gezüchtet wurden.

Woher kommt die plötzliche Begeisterung für Obst und Gemüse aus eigenem Anbau? Ingo Hamm, Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Darmstadt, sieht die Angst vor Versorgungsengpässen und steigende Preise als entscheidende Auslöser. „Viele Menschen haben in der Krise ein mentales Überlebensprogramm aufgerufen“, sagt Hamm. Der Shutdown habe die gefühlte Gefahr durch eine unbekannte Krankheit noch verstärkt. „Plötzlich haben wir Dinge erlebt, die wir sonst nur aus Filmen kannten: ausgestorbene Innenstädte, leere Regale in den Supermärkten.“

Tatsächlich waren die Preise für frische Lebensmittel in der Corona-Krise spürbar gestiegen. Störungen der Lieferketten und fehlende Erntehelfer sorgten dafür, dass Obst und Gemüse deutlich teurer wurden. Während des Shutdowns im April mussten Verbraucher nach Daten des Statistischen Bundesamtes für Obst 11 Prozent und für Gemüse 6,5 Prozent mehr bezahlen als im Vorjahresmonat. Im Juni lag das Preisniveau von Gemüse nur noch 1,4 Prozent, das von Obst weiter rund 11 Prozent höher.

Warum Früchte so beliebt sind

Gestiegene Preise und Versorgungsängste allein erklären die Schar neuer Hobbygärtner aber nicht. „Langeweile ist sicherlich auch ein Faktor“, sagt Hamm. Viele hätten sich gefragt, wie sie die Zeit zu Hause sinnvoll nutzen könnten. Dass zahlreiche Familien wegen geschlossener Kantinen und Mensen gezwungen waren, ihr Mittagessen selbst zuzubereiten, habe zudem das Bewusstsein für Lebensmittel gestärkt.

Eine langfristige Entwicklung hinter dem Hype sieht Hamm aber nicht: „Der Trend wird wieder abflachen.“ Er erwartet, dass viele Hobbygärtner mit der Zeit feststellen, wie schwer es ist, Nutzpflanzen selbst anzubauen. „Die Natur ist gnadenlos“, sagt Hamm. Werde eine Pflanze nicht genug gegossen oder von Schädlingen befallen, falle die Ernte aus.

„Das ist etwas, das wir aus der digitalen Welt nicht kennen. Eine Pflanze lässt sich nicht wie eine App einfach neu starten. Viele werden merken, das ist kein Spiel, sondern echte Arbeit.“ Kurzum: Wer frustrierende Erfahrungen mache, verliere eher die Lust.

Im Vergleich zu Gemüse versprechen Früchte, „psychologisch gesehen, den größeren Nutzen“, sagt Wirtschaftspsychologe Hamm. Für sie spreche, dass man sie pflücken und direkt essen könne. Eine vermeintlich mühsame Zubereitung wie bei Gemüse entfällt.