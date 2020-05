Wirtschaft und Gewerkschaften : Machtkampf um den Mindestlohn

Der Arbeitsmarkt rutscht in die Krise. Der gesetzliche Mindestlohn aber soll nach dem Willen der Gewerkschaften in diesem Jahr trotzdem außerplanmäßig stark steigen: von 9,35 Euro auf 12 Euro in der Stunde. „Menschen brauchen armutsfeste Löhne, die liegen in Deutschland nun mal bei zwölf Euro“, sagt DGB-Chef Reiner Hoffmann. Er sehe „keinen Grund dafür, dass wir den Gürtel enger schnallen“.

Das ist gerade jetzt brisant. Denn die staatlich berufene Mindestlohnkommission aus Gewerkschafts- und Arbeitgebervertretern arbeitet an ihrem nächsten Erhöhungsbeschluss – der trotz Corona-Krise fällig ist. Bis Juni muss sie einen Vorschlag liefern, wie stark der Mindestlohn zum 1. Januar 2021 steigen soll. Einfach wäre es, wenn sie sich wie bisher an den Tariflöhnen orientierte: Dann käme diesmal ein Plus von 5 Prozent auf 9,85 Euro heraus. Das aber genügt den Gewerkschaften nicht, sie wollen diesmal mehr.