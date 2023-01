Oatly und Beyond Meat : War’s das mit dem Veggie-Boom?

Der Veganuary war ein Erfolg. Der Begriff ist sprachlich zwar ein Ungetüm. Was damit beworben wird, ist trotzdem angekommen: Zum neuen Jahr haben landauf, landab Kantinen, Restaurants und Supermärkte zum Verzicht auf Lebensmittel tierischen Ursprungs ermutigt; vielerorts sind Hafermilch und Tofu, Ei-Ersatz und pflanzliche Frikadellen auf den Speisezettel gerückt.

Es haben dieses Jahr so viele mitgemacht wie nie zuvor, versichern die Initiatoren. Die Deutsche Bahn war dabei, der Lieferdienst Hello Fresh, die Möbelkette IKEA. Die vegane Currywurst sei der Renner im Bordbistro gewesen, berichtet die Bahn. Denn vegan oder wenigstens vegetarisch wollten in diesem Monat alle sein – und sich damit gerne als modern und trendgemäß ins Licht setzen. Schnitzel und Bratwurst, Vollmilch und Parmesan? Nein, danke.

Noch ein paar Tage, dann ist der Januar vorbei. Höchste Zeit, sich auch von der aufgekratzten Veggie-Begeisterung der vergangenen Jahre zu verabschieden.

Für die eigene Gesundheit, das Wohlergehen der Tiere und das Klima ist es gut, mehr pflanzliche Nahrungsmittel zu verzehren, als es in den Industrieländern üblich geworden ist. Dabei bleibt es. Aber die Abschaffung der Viehhaltung und die Revolution der Lebensmittelbranche, auf die Investoren in Scharen ihr Geld gesetzt haben, sind abgesagt.

Bill Gates ist bei Beyond Meat wieder ausgestiegen

Gnadenlos deutlich wird das an der Börse, wo bekanntlich stets die Zukunft gehandelt wird. Zwei Unternehmen sorgten dort für Furore, die mit ihren Produkten Rindermäster und Milchbauern genauso herausforderten wie Molkerei- und Fleischkonzerne. Oatly heißt die eine Firma, in Schweden gegründet, der größte Hersteller von Hafermilch auf der Welt. Beyond Meat heißt die andere, mit Sitz in Kalifornien, der mit Abstand bekannteste Produzent von fleischlosen Hamburgerbratlingen.

Beyond Meat war im Sommer 2019 an der Börse 14 Milliarden Dollar wert. Microsoft-Gründer Bill Gates investierte genauso wie Schauspieler Leonardo DiCaprio. Restaurants und Supermärkte konnten die veganen Buletten nicht schnell genug in ihre Regale bekommen. In Deutschland ließ sich der sonst eher spröde niedersächsische Geflügelfleischkonzern PHW, zu dem die Marke Wiesenhof gehört, als Vertriebspartner mit den Kaliforniern ein, deren Frontmann Ethan Brown wie ein Messias den Untergang der Fleischindustrie und den Siegeszug der Ersatzprodukte predigt.

Zwei Jahre später war das ungleiche Paar schon wieder geschieden. Öffentlich wünscht PHW-Chef Peter Wesjohann den früheren Partnern mit vornehmer Zurückhaltung alles Gute auf ihrem weiteren Pfad zum Glück. Hinter vorgehaltener Hand wird in der Branche darüber gelästert, wie unzuverlässig die Amerikaner gewesen seien, wenn es um Liefermengen und Termine ging.

Oatly-Börsenwert stark gefallen

Der Glanz ist nicht nur in Deutschland verblasst. Zuletzt meldete Beyond Meat Millionenverluste, jeder fünfte Mitarbeiter wurde entlassen. An der Börse kommt das Unternehmen nur noch auf einen Wert von rund einer Milliarde Dollar. Bill Gates ist ausgestiegen.