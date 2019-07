Sie heißen Edith, Venise, Praline, Chantal, Daphné, Tunisie und Guimauve – und zählen zu den Stars auf der Fête des Vignerons, dem größten Winzerfest in der Schweiz. Bis zum 11. August ziehen diese Milchkühe gemeinsam mit 33 weiteren ihrer Art allabendlich in die gigantische, eigens aufgebaute Arena in Vevey am Genfer See. Die „Ranz des vaches“, ein Kuhreigen, ist der emotionale Höhepunkt eines Spektakels, das, einer alten Tradition folgend, nur einmal je Generation oder fünfmal im Jahrhundert stattfindet. Die meisten der 20.000 Zuschauer in der Arena singen aus voller Kehle mit, sobald der Männerchor diesen melancholischen Gesang der Hirten aus dem 16. Jahrhundert anstimmt, die damit einst die Tiere zum Melken herbeiriefen.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. F.A.Z.

Es liegt auf der Hand, dass die 40 geschmückten Tiere, die gegen Mitternacht zur „Ranz des vaches“ in die Arena geführt werden, nicht irgendwelche Paarhufer vom nächstbesten Bauernhof sind. Sie mussten ein strenges Casting durchlaufen. Rund 50 Züchter haben im Mai ihre prächtigsten Milchkühe einer Jury präsentiert. In dieser Kuh-Misswahl ging es um Folgsamkeit und Sozialverhalten der Tiere, aber natürlich besonders auch um Aussehen (zum Beispiel die Rückenlinie und das Fell) und Gang. Ein Reporter der Zeitung „Schweizer Bauer“ hat den Auswahlprozess seinerzeit begleitet und das begeisterte Urteil der Jury zu einer Kuh namens Verveine notiert: „Hübsch, mit wunderschönem Euter, gut sitzenden Zitzen und einem eleganten Gang.“