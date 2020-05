NRW testet nach Virusausbruch : Coesfeld überschreitet Grenzwert – Schlachthöfe unter Verdacht

Mitarbeiter eines Schlachthofs in Niedersachsen zerteilen am Fließband hängende Schweine (Archivbild). Bild: dpa

Nach dem jüngsten Ausbruch des neuartigen Coronavirus in einem Schlachtbetrieb im westfälischen Kreis Coesfeld zieht die Landesregierung Konsequenzen. Die Mitarbeiter aller Schlachtbetriebe in Nordrhein-Westfalen werden auf das Virus getestet. Das sagte Christian Wiermer, der Regierungssprecher in Düsseldorf, am Freitagvormittag.

Nach Angaben des Magazins „Der Spiegel“ soll es inzwischen in der fleischverarbeitenden Industrie in ganz Deutschland schon mehr als 600 Corona-Infizierte geben. Dabei beruft sich der Bericht auf Angaben von Behörden. Üblicherweise werden Neuinfektionen bei den jeweils lokalen zuständigen Gesundheitsämtern erfasst. Nach Angaben des „Spiegels“ hätten sich in den meisten Fällen vor allem rumänische Arbeiter angesteckt. Diese leben oft auf engem Raum zusammen in Gemeinschaftsunterkünften.

Alleine beim Fleischproduzenten Müller in der Nähe von Pforzheim soll es demnach in den vergangenen Wochen bis zu 300 Neuinfektionen gegeben haben. Mit Vion hat ein anderes Großunternehmen der Branche seinen Betrieb im schleswig-holsteinischen Bad Bramstedt nach einem Corona-Ausbruch mittlerweile geschlossen.

Ein Schwerpunkt der Infektionen liegt in Nordrhein-Westfalen: Beim Fleischverarbeiter Westfleisch sollen sich laut dem Bericht an den Standorten in Oer-Erkenschwick und Coesfeld mehr als 200 Arbeiter infiziert haben. Nach Kreisangaben sollen am Donnerstag 129 Infizierte erfasst worden sein. Nun sollen alle 1200 Mitarbeiter zeitnah auf das Coronavirus getestet werden.

Bald wieder Einschränkungen in Coesfeld

Damit könnte es im Kreis Coesfeld wieder zu Einschränkungen im gerade erst wieder gelockerten öffentlichen Leben kommen. In dieser Woche hatten sich Bund und Länder darauf verständigt, dass die Lockerungen jederzeit wieder zurückgenommen werden können, wenn eine bestimmte Obergrenze in einem Landkreis überschritten wird. Im bevölkerungsreichen Nordrhein-Westfalen ist der Grenzwert auf 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner festgelegt worden. Den jüngsten Zahlen des Robert-Koch-Instituts zufolge lag er im Kreis Coesfeld in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei 52,7.

Auch an einem Ort in Schleswig-Holstein drohen neue Einschränkungen: Der Kreis Steinburg nordwestlich von Hamburg liegt mit 87 bestätigten Corona-Infektionen über der von Bund und Ländern festgelegten Grenze. Das geht aus Angaben des Kreises vom Freitag hervor. Der Grenzwert für den Kreis mit 131.000 Einwohnern liege bei 66 Neuinfektionen. Anfang dieser Woche hatte der Kreis von zwei positiv getesteten Angestellten aus der Fleischindustrie berichtet. Daraufhin seien 108 Kontaktpersonen getestet worden, von ihnen erhielten 49 Personen positive Testergebnisse. Die meisten Infizierten sind nach Angaben des Kreises Beschäftigte des Vion-Schlachthofs in Bad Bramstedt, das zum benachbarten Kreis Segeberg gehört. Ein Großteil der Ausländer, die dort arbeiten, sind auf dem Gelände einer Kaserne im Kreis Steinburg in einer Gemeinschaftsunterkunft untergebracht hat.

Die aktuelle Entwicklung ruft Kritik aus Berlin hervor. So zitiert „Der Spiegel“ die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Katja Mast, dass der vom 16. April an geltende Arbeitsschutzstandard des Arbeitsministeriums „nach allem, was ich weiß, in kaum einer Unterkunft eingehalten“ werde. Mast leitet in der Fraktion die „Taskforce“ zu „Soziale Folgen der Corona-Pandemie“. Mast spricht sich dafür aus, die Fleischindustrie künftig auch für die Wohn­situation haften lassen: „Das Geschäftsmodell mit den prekären Unterkünften für ost­europäische Arbeiter muss beendet werden.“

Der verabschiedete Arbeitsschutzstandard sieht vor, dass Mehrbettzimmer nur von Partnern oder Familien bewohnt werden sollen. In dem „Spiegel“-Bericht erklärt Vion, dass man in den Betrieben auf verstärkte Hygiene achte. Im Übrigen seien für die Unterkünfte, in denen die Arbeiter untergebracht sind, Subunternehmer verantwortlich.