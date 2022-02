Gefährdete Energiesicherheit : NRW fordert Überprüfung des Kohleausstiegs

Die Eskalation in der Ukraine und deren Auswirkungen auf die russischen Energielieferungen könnten dazu führen, dass der deutsche Kohleausstieg überdacht wird. Er ist gesetzlich bis 2038 vorgesehen, doch will ihn die Ampelkoalition auf 2030 vorziehen, um die Treibhausgasemissionen schneller zurückzufahren. Diese Beschleunigung könnte jetzt gefährdet sein, zumal die Braunkohle der einzige heimische Energieträger ist, der ausreichend zur Verfügung steht und sich zudem zur Absicherung von „Dunkelflauten“ eignet. Deutschland ist vor China der größte Förderer von Braunkohle der Welt. Deren Kohlendioxidausstoß ist deutlich höher als der von Gas und Steinkohle, doch müssen diese Brennstoffe importiert werden, vorwiegend aus Russland.

Gefahr der Versorgungssicherheit

Der wichtigste Kohleverstromer ist Nordrhein-Westfalen, wo die Hälfte der deutschen Braunkohle gefördert wird. Der dortige Minister für Wirtschaft und Energie, Andreas Pinkwart (FDP), sagte der F.A.Z.: „Die grundlegende Veränderung der außen- und sicherheitspolitischen Lage in Europa erfordert ein Umdenken in der Energiepolitik.“ Ohne den Klimaschutz zu schmälern, müsse Deutschland seine hohe Abhängigkeit von Russland „schnell verringern und der Sicherheit und Bezahlbarkeit von Energie größeres Gewicht beimessen“, sagte Pinkwart: „Hierzu müssen alle denkbaren Optionen abgewogen werden. Denkverbote darf es dabei nicht geben.“

Der liberale Politiker erinnerte daran, dass das Gesetz zur Beendigung der Kohleverstromung durchaus Schritte vorsehe, um Gefahren in der Versorgungssicherheit abzuwenden. Die Bundesnetzagentur müsse nun prüfen, „ob sich aus der aktuellen Situation eine neue Sachlage in Bezug auf die Stromversorgungssicherheit und den Kohleausstieg darstellt und ob die Versorgungssicherheit im Stromsektor auch bei voranschreitendem Kohleausstieg weiter gewährleistet werden kann“.

Falls diese Untersuchung ergäbe, dass der geplante Ausstiegspfad nicht mehr „versorgungssicher“ verfolgt werden könnte, müsste der Verlauf überdacht werden. Es sei dann an der Bundesregierung zu prüfen, ob das Abschalten solcher Steinkohleanlagen, deren Stilllegung bereits bezuschlagt, aber noch nicht vollzogen sei, „nicht temporär ausgesetzt werden könne oder ob gegebenenfalls eine zeitnahe Überführung der Anlagen in die Kapazitätsreserve möglich ist“. Nicht nur den Steinkohlemeilern will Pinkwart mehr Zeit geben, sondern auch der Braunkohle. Es könnten „Anpassungen am bundesgesetzlichen Braunkohleausstiegspfad als Ultima Ratio nicht ausgeschlossen werden“, sagte er. „Denkbar wäre zum Beispiel eine temporäre Überführung von bald stillzulegenden Braunkohleblöcken in die Sicherheitsbereitschaft.“ Wie zu hören ist, will auch Sachsen-Anhalt vorschlagen, die beschleunigte Braunkohlestilllegung zu überdenken. Das dritte Revierland ist Brandenburg.

Die Chefin des Energieverbands BDEW, Kerstin Andreae, stellte zwar klar: „Die für dieses Jahr geplanten Stilllegungen von Kohlekraftwerken stehen derzeit nicht infrage.“ Es sei aber unklar, welche mittel- und langfristigen Auswirkungen der aktuelle Konflikt auf den Kohleausstieg und die gesamte deutsche Energiepolitik insgesamt haben werde.

Stefan Meister, Energieexperte der Gesellschaft für Auswärtige Politik DGAP, sprach von einem „Grundproblem, dass die Energiewende mit gleichzeitigem Kohle- und Atomausstieg auf günstigem russischen Gas entwickelt worden ist“. Diese Option sei dahin: „Deutschland muss sich weg von russischem Gas, russischer Kohle und russischem Öl diversifizieren, einen LNG-Terminal so bald wie möglich bauen und die Energiewende in ihrer jetzigen Form überdenken.“ Die Bundesrepublik könne nicht auf Kosten von französischem Atomstrom und polnischem Kohlestrom eine Energiewende betreiben, wenn sie selbst aus diesen beiden Optionen aussteige. „Deshalb ist es die Frage, ob die deutschen Atommeiler länger laufen sollten und ob es tatsächlich realistisch ist, bis 2030 aus der Kohle auszusteigen“, so der Fachmann.