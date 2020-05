Novartis-Chef im Interview : „Wir dürfen nicht warten, bis das nächste Virus auftaucht“

Herr Narasimhan, Ihr Unternehmen produziert das Malariamedikament Hydroxychloroquin. Der amerikanische Präsident Donald Trump hat dieses Mittel zur Behandlung von Covid-19 empfohlen. Es sei ein „Geschenk Gottes“. Doch seither gab es schwere Zwischenfälle und auch Todesfälle nach der Einnahme dieses Medikaments. Was sagen Sie dazu?

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. F.A.Z.



Es ist sehr wichtig, zunächst qualitativ hochwertige Studienergebnisse abzuwarten. Bisher liegt nur eine erste anekdotische Evidenz aus der klinischen Forschung vor. Deshalb haben wir uns bereit erklärt, 130 Millionen Dosen Hydroxychloroquin zu spenden. Bisher haben Regierungen von 25 Ländern davon Gebrauch gemacht. Dort wird das Mittel unter enger klinikärztlicher Überwachung und nur in Notfällen zur Behandlung von Covid-19-Patienten eingesetzt. Wir hoffen, dass die nun laufenden klinischen Studien, darunter auch eine gemeinsame mit der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA, bis zum Juli oder August zeigen, ob Hydroxychloroquin eine positive Wirkung entfaltet oder nicht. Gleiches gilt auch für zwei unserer Medikamente, die eventuell einer Überreaktion des Immunsystems im Kampf gegen das Virus entgegenwirken könnten. Hierzu wurde auch in Deutschland vor kurzem eine klinische Studie initiiert.

Spielt Trump mit Menschenleben, wenn er öffentlich für ein Medikament trommelt, dessen Wirksamkeit bei Covid-19 noch nicht erwiesen ist?

Das kann ich nicht kommentieren.

Novartis hat sich Ende März mit 14 weiteren Unternehmen aus der Gesundheitsbranche zusammengetan, um gemeinsam die Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen, Diagnostika und Therapien zur Bekämpfung des Virus zu beschleunigen. Wie läuft das?

Das ist die stärkste Zusammenarbeit, die ich jemals in der Pharmaindustrie gesehen habe, wirklich beispiellos. Wir helfen einander in der Standardisierung vorklinischer Analysen und im Aufbau klinischer Versuche, aber auch mit der gemeinsamen Nutzung von Fertigungskapazitäten. Es wird bis zum Sommer dauern, bis verlässliche Daten aus dem Einsatz bestehender Medikamente vorliegen. Was neue Medikamente betrifft, wird es wohl bis zum Jahresende dauern, bis wir die ersten klinischen Daten haben.

Ihre Gruppe ist mit dem sogenannten Covid-19 Therapeutics Accelerator verbunden, der unter anderem von der Gates-Stiftung finanziert wird. Was erhoffen Sie sich davon?

Wir stellen dem Accelerator die bereits existierenden oder gerade entstehenden Wirkstoffe zur Verfügung, damit er diese auf Wirksamkeit gegen Covid-19 durchleuchten und im Erfolgsfall schnell in Richtung einer Marktzulassung bringen kann. Außerdem tauschen wir uns über die Kapazitäten in der Impfstoffproduktion aus.

Stichwort Impfstoff: Müssten notorische Impfgegner nicht spätestens jetzt erkennen, dass sie auf dem Holzweg sind?

Die Entwicklung von Impfstoffen ist einer der größten Fortschritte der Menschheit. Impfungen haben schon Milliarden von Menschen davor geschützt, krank zu werden. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir in einer Zeit leben, in der es so viele Impfstoffe gibt. Und welch ein Glück, dass wir eine Wissenschaft haben, die in nur zwei Monaten schon mehr als 100 Impfstoffkandidaten zur Verhinderung von Covid-19 hervorgebracht hat!

Mehr zum Thema 1/

Reichen die 7,4 Milliarden Euro, die in einer Geberkonferenz unter Führung der EU-Kommission für die Suche nach einem Impfstoff eingesammelt wurden?

An den erforderlichen Mitteln wird die Entwicklung eines Impfstoffs nicht scheitern. Das Problem wird sein, in möglichst kurzer Zeit die Produktion auf die Beine zu stellen. Es dauert normalerweise drei bis vier Jahre, um eine Impfstoff-Fabrik zu bauen. Das ist viel zu lang. Wir müssten also das vorhandene Produktionsnetzwerk nutzen, um schnell große Mengen herstellen zu können.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Gefahrenlage in der Pandemie?

In Deutschland, Österreich, der Schweiz und weiteren Teilen Europas sieht es danach aus, als ob die Sache unter Kontrolle kommt, wenn sich die Bevölkerung weiter an die entsprechenden Anweisungen hält. Beim Testen und in der Kontaktnachverfolgung spielt Deutschland eine vorbildliche Rolle in der Welt. Besorgt bin ich aber mit Blick auf Afrika und Lateinamerika. Dort könnte es noch zu deutlich steigenden Infektionszahlen kommen. Wir müssen also wachsam bleiben und diese Länder unterstützen. Novartis hat 40 Millionen Dollar für 56 Hilfsprojekte in aller Welt zur Verfügung gestellt.