Notfallstufe : Gas wohl bald doppelt so teuer

Die Alarmsirenen im Gasmarkt schrillen, und die Einschläge kommen näher. Noch aber erreichen sie die Gasverbraucher nicht mit voller Wucht. Zwar hat das Bundeswirtschaftsministerium am Donnerstag die zweite Stufe im Gasnotfallplan ausgerufen. Das hat in erster Linie vorausschauende Gründe, es dient als Signal für das In- und Ausland über die sich verschärfende Beschaffungslage aufgrund der russischen Lieferdrosselung in der Pipeline Nord ­Stream 1.

Noch aber zieht die Regierung nicht alle Register, die die Notfallgesetze hergeben. So ermöglicht sie es den Energieversorgungsunternehmen vorerst nicht, die stark gestiegenen Einkaufspreise im Großhandel unmittelbar an ihre Kunden weiterzugeben. Doch das ist eine Frage der Zeit – eher von Wochen als von Monaten.

Diese Kunden sind Stadtwerke, Unternehmen, aber auch private Endabnehmer. Sie spüren die Steigerung der Gaspreise jetzt schon, das aber zeitverzögert im Rahmen der allgemeinen Geschäftsbedingungen ihrer regulären Verträge. Deshalb bleiben die Versorger, die Gas derzeit zu hohen Kosten kaufen müssen, auf einem Teil ihrer gestiegenen Einkaufspreise sitzen, viele Anbieter machten deshalb derzeit ein Minus, betonte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Weitergabe der Preiserhöhung soll einen Kollaps vermeiden

Um die Energiekonzerne vor untragbaren Verlusten bis hin zur Insolvenz zu schützen, sieht das gerade verabschiedete Energiesicherungsgesetz ENSIG in Paragraph 24 vor, dass die Versorger die Preiserhöhungen außerhalb der Verträge sofort an ihre Kunden weitergeben können. Der Mechanismus könne nötig werden, um einen „Kollaps der Energieversorgung“ zu verhindern, eine Kaskade von Unternehmenszusammenbrüchen entlang der Gaslieferkette, sagte Habeck. Er sprach mit Bezug auf den Auslöser der Finanzkrise 2008/2009 gar von einem „Lehman-Brothers-Effekt“, den es zu vermeiden gelte.

Noch aber wird dieser Mechanismus, der für Kunden schneller zu höheren Preisen führt, nicht aktiviert. Es fehlt die Voraussetzung, dass die Netzagentur eine erhebliche Reduzierung aller Gasimportmengen feststellt, also auch der nichtrussischen. Derzeit werden die Ausfälle durch andere Länder kompensiert, sogar die Speicherstände steigen.

Ein weiterer Grund für das Zögern der Regierung ist, dass sie fürchtet, Privatverbraucher und Unternehmen könnten unter der plötzlichen Preislast zusammenbrechen. Deshalb will Berlin zunächst Entlastungen auf den Weg bringen, vermutlich in den kommenden zwei Wochen. Wie diese aussehen könnten, hat sich der Düsseldorfer Ökonom Jens Südekum überlegt. Seine Ideen haben Chancen auf Verwirklichung, denn er hat sie gemeinsam mit der SPD-Energiepolitikerin Nina Scheer entwickelt.

Das Scheer-Südekum-Modell soll Geringverdiener entlasten

Die beiden schlagen ein weiteres Energieentlastungspaket für Geringverdiener über pauschale Zuschüsse vor und zugleich einen Energiesparbonus für nichtbedürftige Verbraucher. Diese sollen eine finanzielle Belohnung erhalten, wenn sie weniger Gas verbrauchen, indem sie zum Beispiel die Heizung herunterdrehen. Das koste zwar 6 Milliarden Euro, könnte aber zu Einsparungen von 20 Prozent führen. „Das sind Peanuts, wenn es hilft, die Gasrationierung für die Industrie und damit eine Rezession abzuwenden“, sagt der Volkswirtschaftsprofessor.

In jedem Falle sei es ein viel besserer Weg als eine mögliche Gaspreisdeckelung, die, ähnlich wie der Tankrabatt, völlig falsche Anreize setzte, argumentiert Südekum. Er macht darauf aufmerksam, dass sich die Gasknappheit verschärfen könnte, wenn Nord Stream 1 vom 11. Juli an zwei Wochen gewartet und die Durchleitung dann ganz eingestellt werde. Möglicherweise nehme Russland das zum Anlass, auch anschließend kein Gas mehr zu liefern.