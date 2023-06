Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Hafize Gaye Erkan zur neuen Gouverneurin der Zentralbank ernannt. Die Ernennung des fünften Notenbankvorsitzenden binnen vier Jahren wurde im Amtsblatt mitgeteilt. Erkan löst Sahap Kavcioglu ab, den Erdogan im Mai 2021 eingesetzt hatte, weil er mit der Hochzinspolitik dessen Vorgängers unzufrieden war. Erkan ist die erste weibliche Chefin der türkischen Währungsbehörde. Geldpolitisch hat sie bisher wenig von sich reden gemacht. Kavcioglu, ein treuer Parteigänger Erdogans, wurde zum Leiter der Bankenaufsichtsbehörde BDDK ernannt.

Von Erkan und dem am Wochenende berufenen neuen Finanzminister Mehmet Simsek erwarten Ökonomen eine Korrektur der bisher eingeschlagenen Niedrigzinspolitik, die trotz einer Inflation von zuletzt immer noch 40 Prozent die Leitzinsen von 19 auf 8,5 Prozent gesenkt hatte.

Die Auszehrung der staatlichen Devisenvorräte und Schwäche der Lira, die erst in dieser Woche dramatisch abgewertet hatte, wird damit in Verbindung gebracht. Am Freitagmorgen kostet ein Dollar 23,48 Lira, knapp unter dem zu erreichten Allzeitwert von 23,53 Lira je Dollar. Die US-Währung hat damit binnen einer Woche um 13 Prozent zugelegt.

Wie viel Unabhängigkeit gewährt Erdogan?

Erkans Erfolg werde davon abhängen, wie viel politische Autonomie sie und die Notgenbank unter Erdogan genießen werden, zitierte die Agentur Bloomberg Nick Stadtmiller, Head of Product bei Medley Global Advisors: „Erkans Ernennung markiert hoffentlich eine Verbesserung gegenüber der Politik ihres Vorgängers“, sagte er. Doch die Frage sei, „ob Erdogan der Zentralbank erlauben wird, die Zinsen ausreichend anzuheben, um die Inflation zu senken“.

Erdogan hatte immer wieder und auch nach seiner Wahl versprochen, die Zinsen würden niedrig bleiben, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. So sollten die Exporte gesteigert und die Devisen erwirtschaftet werden, die das Land braucht, um die große Lücke in der Leistungsbilanz zu schließen. Bisher war diese Politik allerdings nicht aufgegangen. Analysten hatte in dem Absturz der Lira in den vergangenen Tagen vielmehr eine Bestätigung dafür gesehen, dass die Notenbank ihren Kurs vor den Wahlen mit Interventionen künstlich hochgehalten hatte.

Erkan war bereits in den vergangenen Tagen als eine Anwärterin auf den Posten gehandelt worden. Die 1982 in der Türkei geborene und in Amerika sozialisierte Finanzmanagerin hatte sich laut türkischen Medienberichten nicht nur mit Simsek, sondern auch mit Staatspräsident Erdogan getroffen.

Bis 2021 war sie Ko-Chefin der First Republic Bank

Erkan wurde in der Türkei zur Wirtschaftsingenieurin ausgebildet. In den USA hat sie laut ihrem LinkedIn-Eintrag in kurzer Zeit ein Doktorandenprogramm in Princeton abgeschlossen sowie Programme an der Harvard Business School und Stanford University absolviert. Ihr Lebenslauf weist die Position eines Managing Directors bei Goldman Sachs aus. Mehr als sieben Jahre leitete sie als Ko-CEO die First Republic Bank in San Francisco, bevor sie vor mehr als einem Jahr überraschend zurücktrat.

Das war früh genug, um nicht direkt und persönlich mit dem Konkurs des größten seit 2008 in Amerika pleitegegangenen Kreditinstituts in Verbindung gebracht zu werden. Die von den Aufsichtsbehörden unter Kontrolle genommene Bank wurde an JPMorgan verkauft. Erkan war da weitergezogen, in den Vorstand des Versicherungsmaklers Marsh McLennan. 2002 wurde sie auch zum CEO des Immobilienfinanzierungs- und Investmentunternehmens Greystone ernannt.

Spezielle Erfahrungen in der Geldpolitik besitzt sie offenkundig nicht. Sie wird in der New Yorker Finanzindustrie respektiert und „gilt als hart, klug und effektiv“, wie die Agentur Reuters Kathryn Wylde zitiert, die Vorsitzende von Partnership for New York City, einer gemeinnützigen Organisation, in der Erkan einst im Vorstand war. „Sie ist sicherlich nicht jemand, den man herumschubsen kann, aber sie kann auch anderer Meinung sein, ohne unangenehm zu sein“, sagte Wylde.