Not im Gesundheitssystem : Der englische Patient wartet auf seine Behandlung

Frau F. leidet unter Schmerzen im Unterleib, geht nach Blutungen zu ihrem Allgemeinarzt. Der „GP“ (General Practitioner) verweist sie an den Gynäkologen. Doch der NHS-Doktor hat erst in mehreren Wochen einen Termin frei. Eine andere Frau bekommt extrem starke Kopfschmerzen, sie kann auf beiden Augen nur noch verschwommen sehen. Der zuständige Facharzt hat aber erst in drei Monaten Zeit für eine Untersuchung. Beide zahlen schließlich aus eigener Tasche eine Behandlung bei Privatärzten. Fast jeder in Großbritannien kann solche Geschichten erzählen.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Der staatliche, steuerfinanzierte Gesundheitsdienst NHS wirbt seit seiner Gründung 1948 durch den sozialistischen Minister Aneurin Bevan mit dem Versprechen „free for all“, kostenlos für alle. Viele sehen ihn als „nationalen Schatz“. In der Corona-Krise haben Millionen Briten auf den Straßen für das tapfere NHS-Personal geklatscht. Politiker von Premierminister Boris Johnson bis zur Labour-Opposition überschlugen sich mit Lobpreisungen für den „wundervollen“ Gesundheitsdienst. Mehr als 90 Millionen Corona-Impfungen hat er organisiert. „Thank you“-Plakate mit NHS-Regenbogensymbol kleben in Fenstern.

Doch der NHS kämpft mit strukturellen Problemen, die schon vor Corona sichtbar waren. Das Schlimmste sind die langen Wartelisten. Millionen Briten bekommen keine zeitnahe Behandlung. Liegt es am Geldmangel für den NHS, der mit etwa 1,5 Millionen Mitarbeitern in den Praxen, Krankenhäusern und der Verwaltung bei Weitem größter Arbeitgeber des Landes ist? Manche finden, die Großorganisation sei übermäßig bürokratisch und ineffizient.

300.000 warten länger als ein Jahr

Die neuesten Zahlen zu den Wartelisten sind abermals ein Alarmsignal. 5,6 Millionen warten beim NHS England auf eine nötige Untersuchung oder eine Behandlung durch einen Facharzt oder im Krankenhaus. Das ist fast jeder zehnte Einwohner in England. Vor der Pandemie standen aber auch schon fast vier Millionen auf der Warteliste. Besonders schlimm sind die Langfristfälle. Fast 300.000 harren schon mehr als ein Jahr ohne Behandlung aus, dreimal so viele wie vor Corona.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

Die Zahlen trieben einem „die Tränen in die Augen“, sagt Tim Mitchell, Vizechef des Ärzteverbands Royal College of Surgeons. „Hinter der Statistik stehen Patienten, die mit Schmerzen auf einen Hüft- oder Knie-Ersatz warten oder auch Herz-, Hirn- und andere Operationen brauchen.“ Immer mehr Bürger halten es nicht mehr aus und beschließen, eine Privatbehandlung zu zahlen. Justin Ash, Chef der Krankenhauskette Spire Healthcare, sagt, die Nachfrage in seinen 39 Hospitälern sei um 80 Prozent gestiegen. Er fordert, der NHS sollte mehr mit den Privaten zusammenarbeiten.

Corona hat einen großen Rückstau verursacht. Geschätzt sieben Millionen Briten sind nicht zu ärztlichen Untersuchungen gegangen, aus Sorge vor Ansteckung im Krankenhaus oder aus Resignation wegen endloser Warterei. Tausende Fälle von unentdecktem Krebs und Herzproblemen häufen sich. Gesundheitsminister Sajid Javid hat von Szenarien gesprochen, wonach die Warteliste in ein paar Jahren auf bis zu 13 Millionen Patienten anwachsen könnte.

Dieses Schreckensszenario soll die nun beschlossene Aufstockung der Mittel für den NHS verhindern. Der NHS bekommt 5,4 Milliarden Pfund (6,3 Milliarden Euro) zusätzlich im Jahr. Zudem hat die Regierung Johnson eine Pflegereform beschlossen, die einen Deckel von maximal 86.000 Pfund auf privat zu tragende Kosten für pflegebedürftige Familienmitglieder setzt. Niemand solle gezwungen sein, sein Haus zu verlieren, um die Pflege zu zahlen, heißt es im Tory-Wahlprogramm. Um beides zu finanzieren, hat Johnson eine Erhöhung der Sozialabgabenbeiträge (National Insurance) um 1,25 Prozent durchgesetzt, insgesamt 12 Milliarden Pfund pro Jahr. Dagegen gibt es lautstarke Proteste aus der Wirtschaft und von einzelnen Tory-Abgeordneten.

Kosten steigen immer schneller

Die Regierung Johnson hofft, dass die Wählermehrheit das Plus für den NHS letztlich mehr goutieren wird, als sie über die Steuererhöhung klagt. Manchen erscheint der NHS aber unersättlich. Von einem „Fass ohne Boden“ spricht der frühere Tory-Minister Jake Berry. Das NHS-Gesamtbudget ist auf 159 Milliarden Pfund im Jahr 2021/22 gestiegen, seit 2020 gab es wegen Covid fast 85 Milliarden Pfund extra, zeigt eine Übersicht des King’s Fund. Eine Studie des Institute For Fiscal Studies ergab jüngst, dass die Kosten und Ausgaben im NHS über die letzten Jahre immer schneller stiegen als geplant. Nun ist ein Anstieg um 3,9 Prozent vorgesehen. IFS-Wissenschaftler Ben Zaranko glaubt, dass letztlich für die Pflege kaum mehr übrig bleibe.

Mehr zum Thema 1/

Andere stellen die Frage, ob es wirklich nur am Geld liege. Laut Weltbank-Daten gab Großbritannien – vor Corona – gut 10 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Gesundheit aus. Deutschland und Frankreich lagen leicht über 11 Prozent, Italien unter 9 Prozent. Es gibt auch angelsächsische Länder wie Australien (gut 9 Prozent vom BIP), die weniger zahlten, aber mit mehr privaten Gesundheitsanbietern und mehr Wettbewerb bessere Resultate erzielen, findet der Ökonom Kristian Niemietz vom marktliberalen Institute of Economic Affairs. In einer ketzerischen Studie hat das IEA die Leistungen des NHS auch während der Corona-Krise als „nicht besonders“ bezeichnet. Der seit 1948 verstaatlichte Gesundheitskoloss sei ineffizient, schwerfällig und zu teuer.

Manches deutet darauf hin, dass tatsächlich ein Verwaltungswasserkopf zu viel Geld verschlingt. Fast die Hälfte der NHS-Mitarbeiter (47 Prozent) sind gar kein medizinisch ausgebildetes Personal. 629.151 Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften stehen 568.596 Verwaltungsleute, also Sekretärinnen, Buchhalter, Personaler, Einkäufer, Planer und Manager, gegenüber, so die NHS-Daten für England. Der Anteil der Nichtmediziner steigt stetig. Aktuell sucht der NHS weitere Topmanager, insgesamt sind 42 Posten mit Gehältern bis zu 270.000 Pfund ausgeschrieben.