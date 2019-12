Vorkommen in Norwegen : Das Märchen vom Öl mit offenem Ende

Vor fünfzig Jahren wurde Norwegens erstes Ölfeld in der Nordsee entdeckt. Damit begann ein beispielloser Erfolg. Doch in Feierlaune sind die Norweger nicht mehr.

Am 23. Dezember 1969 klingelte im norwegischen Industrieministerium in Oslo das Telefon. In die vorweihnachtlich schläfrige Behördenstimmung platzte eine Nachricht aus der rauhen Nordsee, die Norwegen verändern sollte. Ein Vertreter der amerikanischen Ölfördergesellschaft Phillips war am Apparat. Das Unternehmen hatte drei Jahre lang vergeblich nach Ölvorkommen unter dem Meeresboden gesucht. Aber jetzt, 300 Kilometer vor der Küste und in gut 3000 Metern Tiefe, war es auf Öl gestoßen. Auf sehr viel Öl.

Was für Deutschland das Wirtschaftswunder in der Nachkriegszeit war, das ist für Norwegen das „Öl-Märchen“, das mit diesem Anruf begann. Mit dem Unterschied, dass es bis heute andauert. Norwegen war 1969 kein armes Land, aber auch kein besonders reiches, wirtschaftlich etwa gleichauf mit Deutschland, aber deutlich hinter den Nachbarn Schweden und Dänemark. Fischfang, Schiffsbau und Reedereien, das waren die wichtigsten Branchen. Fünfzig Jahre später hat Norwegen unter den Flächenstaaten in Europa mit Abstand das höchste Bruttoinlandsprodukt je Einwohner und außerdem anstelle von Schulden einen der größten Staatsfonds der Welt, eine Art kollektives Sparschwein mit einem Marktwert von umgerechnet rund einer Billion Euro. Macht für jeden einzelnen Norweger 180.000 Euro auf der hohen Kante.