Debatte um Sanktionen : Warum Nord Stream 2 für Russland so wichtig ist

Demonstrativ gelassen hat der Kreml bisher auf die Debatte über ein mögliches Ende von Nord Stream 2 wegen der Vergiftung Aleksej Nawalnyjs reagiert. Er sehe derzeit keine Risiken für eine Blockade des Projekts, sagte Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow am Montag. Zugleich machte er klar, für wie absurd man solche Forderungen hält. Doch wie hoch wäre der Schaden für Russland wirklich, wenn Nord Stream 2 gestoppt würde?

Katharina Wagner Wirtschaftskorrespondentin für Russland und die GUS mit Sitz in Moskau. F.A.Z.

Aus russischer Sicht hat die neue Pipeline, durch die 55 Milliarden Kubikmeter russisches Gas im Jahr durch die Ostsee bis nach Deutschland geleitet werden sollen, viele Vorteile. Allen voran die Unabhängigkeit von der Ukraine: Bisher muss Moskau einen großen Teil seiner Gaslieferungen an die EU über das veraltete Pipelinesystem des Nachbarn leiten.

Seit Jahren streitet Moskau mit Kiew über die Gebühren für den Transit; die Differenzen haben zu Lieferstopps geführt, die auch europäische Länder betrafen. Seitdem Russland 2014 die Krim annektiert und einen Krieg im Osten der Ukraine begonnen hat, stört die wirtschaftliche Verflechtung Moskau noch mehr.

Russische Spekulationen auf die Pipeline

Nach zähen Verhandlungen einigten sich beide Seiten Ende 2019 auf den Gastransit für die nächsten Jahre. Da ging die russische Seite noch davon aus, Nord Stream 2 spätestens 2021 in Betrieb nehmen zu können, weshalb für dieses Jahr eine Mindestmenge von 65 Milliarden Kubikmeter Gas, von 2021 an von 40 Milliarden Kubikmetern vorgesehen ist. Russlands Staatskonzern Gasprom, der das Monopol auf den Export von Pipelinegas hält, hat 2019 mehr als 90 Milliarden Kubikmeter durch die Ukraine geleitet.

Sollte das Projekt Nord Stream 2, das Russland wie auch die Gruppe der Investoren bisher je mindestens fünf Milliarden Euro gekostet hat, auf Eis gelegt oder eingestampft werden, müsste Moskau also zusätzliche Liefermengen aushandeln: zu Preisen, die Kiew diktieren könnte. Gasprom müsste dann das Gros der Einnahmen aus dem Export für den Transit aufwenden.

Unklar ist außerdem, wie lange die ukrainischen Leitungen ohne Investitionen noch benutzbar bleiben. Auch die Gasvorkommen, aus denen sie bespeist werden, sind bald erschöpft. Deren Platz einnehmen sollen die riesigen Gasfelder der nordsibirischen Halbinsel Jamal, aus denen schon jetzt das Gas für Nord Stream 1 stammt und die auch Nord Stream 2 versorgen sollen. Bei einem Scheitern der Pipeline müsste Russland seine zwar vorhandene, aber veraltete Infrastruktur erneuern, um das Gas von Jamal in andere Pipelines Richtung Westen umzuleiten.

Europa an Nord Stream 2 binden

Nord Stream 2 hat für Russland auch deshalb großen Wert, weil die Leitung Moskaus Rolle in der Energieversorgung Europas auf Jahre festigen würde. Nach Inbetriebnahme würde eine starke Lobby, bestehend unter anderem aus den westeuropäischen Investoren OMV, Wintershall, Uniper, Shell und Engie, dafür eintreten, die Pipeline mindestens zehn Jahre voll zu nutzen, um sie rentabel zu machen. Dies wäre ein Gegengewicht zu den EU-Ländern, die sich bewusst von russischem Gas abwenden: So baut Polen mit Dänemark an der Pipeline Baltic Pipe, mit der sich Warschau von 2022 an mit norwegischem Gas versorgen will.

Die Bindung an die europäischen Partner von Nord Stream 2 ist für Gasprom auch wichtig mit Blick auf die Konkurrenz durch das wachsende Angebot an verflüssigtem Erdgas (LNG). Schon jetzt verliert Gasprom in Europa deshalb Kunden. So verfehlte der Konzern 2019 sein Exportziel von 200 Milliarden Kubikmetern in Europa, weil die Türkei, zuvor einer der wichtigsten Absatzmärkte Russlands, mehr Flüssiggas als russisches Erdgas importierte. Die Leitung Blue Stream, die russisches Gas durch das Schwarze Meer in die Türkei leitet, soll in diesem Jahr monatelang kaum genutzt worden sein.

Der Anteil von Gasprom an der europäischen Gasversorgung fiel von 45 Prozent im Jahr 2018 auf 42,5 Prozent im Folgejahr. Anfang dieses Jahres brach der Export dann infolge der Corona-Krise ein; im Vergleich zur Vorjahresperiode verdiente Gasprom in den ersten fünf Monaten in Europa 53 Prozent weniger.

In Russland gibt es bisher nur wenige, aber erfolgreiche Flüssiggasprojekte des privaten Unternehmens Novatec, das auch Europa beliefert. Gasprom spielt im LNG-Geschäft bisher kaum eine Rolle; bis 2024 will der Konzern in der Hafenstadt Ust-Luga ein neues Projekt fertigstellen, das aber noch am Anfang steht.

Langfristig hat Russland ein weiteres Problem, bei dessen Bewältigung Nord Stream 2 helfen sollte. Wegen der geplanten Abkehr der EU von fossilen Brennstoffen hat das russische Energieministerium kürzlich einen Plan vorgelegt, wonach bis 2024 eine neue Branche zur Herstellung von Wasserstoff entstehen soll, der als umweltfreundlicher als Erdgas gilt. Gasprom erwägt, Wasserstoff in Pipelines dem Erdgas beizumischen. In alten Leitungen, wie etwa in der Ukraine, kann laut Gasprom aber nur etwa 20 Prozent Wasserstoff beigemischt werden, in neuen wie Nord Stream 2 dagegen bis zu 70 Prozent.

Ein Ende von Nord Stream 2 wäre für Russland zwar wirtschaftlich ungünstig, aber auch keine Katastrophe, sagt Sergej Kapitonow, Gasfachmann der Moskauer Schule für Management Skolkowo. Wäre allerdings heute noch einmal die Entscheidung über den Bau der Pipeline zu treffen, würde er es wegen der vielen entstandenen Probleme nicht empfehlen. Stattdessen müsse Russland dringend in Flüssiggasprojekte investieren, sagt Kapitonow, da der Markt flexibler sei: Flüssiggas auf Tankern könne man im Unterschied zu Pipelinegas direkt dorthin schicken, wo die Nachfrage hoch sei.